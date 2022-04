Banca Generali: a marzo raccolta positiva per 480 milioni, da inizio anno 1,5 miliardi

L’Ad Mossa: “Nonostante le preoccupazioni legate al conflitto, che si aggiungono all’inflazione, guardiamo con cauto ottimismo alla crescita nei prossimi mesi”

Banca Generali ha chiuso il mese di marzo con una raccolta netta totale pari a 480 milioni di euro. Lo ha comunicato l’istituto in una nota, precisando che il dato complessivo da inizio anno sale così a 1,5 miliardi di euro.

“Nonostante la forte volatilità sui mercati e la conseguente prudenza negli investimenti – si legge nella nota – la Banca ha registrato flussi positivi anche nella raccolta in soluzioni gestite con 101 milioni nel mese (567 milioni da inizio anno)”.

Tra queste, il dato migliore è stato messo a segno dai fondi (62 milioni nel mese, 213 milioni da inizio anno), supportati da strumenti “come i piani di accumulo e le soluzioni switch per sfruttare le opportunità di diversificazione derivanti dalle distonie dei mercati”.

La parte predominante della raccolta del mese si è indirizzata verso scelte di risparmio amministrato con 383 milioni, di cui 265 milioni in conti correnti.

“Un risultato robusto in un mese complesso per le preoccupazioni legate al conflitto che si aggiungono a criticità come inflazione e politiche delle banche centrali che hanno tenuto alta la volatilità – ha commentato Gian Maria Mossa, amministratore delegato di Banca Generali – Guardiamo con cauto ottimismo alla crescita dei prossimi mesi”.

A fine mattinata il titolo in Borsa di Banca Generali cede lo 0,24%, a 32,83 euro. L’andamento è sostanzialmente in linea con quello del Ftse Mib, che negli stessi minuti cede lo 0,16%.