Balcani: Bankitalia realizzerà il sistema di pagamenti istantanei per 5 paesi della regione

Firmata a Palazzo Koch la Lettera d’intenti per un nuovo sistema di pagamenti istantanei nei Balcani Occidentali. Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Montenegro già coinvolti; la Macedonia del Nord potrebbe aderire in futuro

La Banca d’Italia guiderà la realizzazione di un sistema di pagamenti istantanei per i Balcani Occidentali, un progetto che coinvolge Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Montenegro, con la possibilità che anche la Macedonia del Nord vi aderisca in futuro. La firma della Lettera d’intenti è avvenuta oggi a Palazzo Koch, durante una cerimonia a cui hanno partecipato il Governatore e la Vice Direttrice Generale della Banca d’Italia, insieme ai Governatori e Vice Governatori delle banche centrali dei Paesi interessati.

Le tempistiche e il ruolo di Bankitalia

Il sistema di pagamenti istantanei sarà operativo entro 18 mesi dall’inizio dei lavori, che sono previsti a breve. Una volta attivo il sistema consentirà di effettuare pagamenti in tempo reale in tutte le valute dei Paesi partecipanti. In una fase successiva, saranno sviluppate ulteriori funzionalità per rendere il servizio ancora più completo e innovativo. Questo progetto rappresenta un notevole progresso per la regione, grazie a una tecnologia moderna e accessibile che potenzierà le infrastrutture finanziarie locali.

La Banca d’Italia avrà un ruolo centrale nella gestione e nello sviluppo della piattaforma, che sarà basata su una replica del sistema Tips, già utilizzato in Europa per garantire pagamenti istantanei sicuri e veloci. Il Tips è stato concepito per supportare transazioni in tempo reale, offrendo una soluzione tecnologicamente avanzata e affidabile.

L’iniziativa, approvata dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, ha già raccolto l’adesione di Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Montenegro. La Macedonia del Nord, pur non avendo ancora formalizzato la propria partecipazione, potrebbe unirsi al progetto in un prossimo futuro.

Un passo verso l’integrazione europea

Il sistema, una volta completato, non solo consentirà i pagamenti tra i Paesi balcanici occidentali, ma aprirà anche la possibilità di un collegamento bilaterale con la piattaforma TIips, che opera nell’Unione Europea.

L’accordo di oggi rappresenta un passo importante nel percorso di integrazione dei Paesi balcanici occidentali all’Unione europea, segnando un impegno concreto per la modernizzazione e l’integrazione nei sistemi finanziari europei. La firma della Lettera d’Intenti è un passo fondamentale verso una futura collaborazione economica più stretta, che potrebbe offrire benefici a lungo termine sia per i Balcani Occidentali che per l’intera Ue.