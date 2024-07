Avio annuncia due nuove partnership nel settore della difesa negli Stati Uniti

Un’operazione con Raytheon e un’altra con l’esercito degli Stati Uniti per la produzione di motori a propellente solido per la difesa

Avio, attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione solida e liquida per il trasporto spaziale, ha comunicato di aver avviato due partnership negli Stati Uniti per la produzione di motori a propellente solido per la difesa.

Il titolo Avio, quotato sul segmento Star di Piazza Affari ha segnato un’impennata alle prime battute fino a 13,34 euro per poi cedere leggermente a 12,68 euro mantenendo comunque un rialzo dello 0,68%

Un contratto con Raytheon per i motori a propellente solido

La prima operazione firmata da Avio riguarda un contratto con Raytheon (divisione di Rtx) per lo sviluppo di motori a propellente solido per la difesa. Il contratto, dice una nota, getta le basi per il lavoro di ingegneria necessario per iniziare la produzione di questi motori. Avio potrà contare sulle capacità esistenti dei suoi team di produzione e ingegneria italiani per supportare la crescita di Avio Usa e facilitare la sua strategia di produzione di motori a propellente solido.

La partnership con l’esercito degli Stati Uniti

Con la seconda operazione, Avio e l’esercito americano ( US Army Combat Capabilities Development Command Aviation & Missile Center ) hanno avviato una partnership per lo sviluppo e la prototipazione di un propulsore a propellente solido per applicazioni superficie-aria, con la possibilità di passare in tempi rapidi alla produzione.