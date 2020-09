Autogrill in campo contro la fibrosi cistica

Autogrill al fianco della Lega Italiana Fibrosi Cistica per sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi

Autogrill in prima linea per sostenere la campagna sociale a livello nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi sulla fibrosi cistica. E per questo scopo è al fianco della LIFC – Lega Italiana Fibrosi Cistica, associazione che rappresenta i pazienti affetti da questa grave malattia genetica. L’iniziativa prevede la vendita di “Martino”, la mascotte di LIFC che raffigura un Martin Pescatore, simbolo di forza e tenacia come i pazienti affetti da fibrosi cistica, e che è un peluche di 25 cm realizzato in esclusiva dall’azienda Trudi, leader nel settore dei giochi per l’infanzia.

I ricavi conseguenti alla vendita dei 4.000 peluche Martino saranno devoluti da Autogrill per sostenere la cura della fibrosi cistica che colpisce 1 bambino su 2500 e che ha come effetto principale il progressivo deterioramento della funzionalità polmonare e pregiudica seriamente la qualità della vita di chi ne è affetto, costringendo i pazienti a cure costanti e per tutta la vita. “Siamo orgogliosi di fare sistema, insieme a LIFC, per un’iniziativa che sosterrà in modo concreto la cura in Italia della fibrosi cistica. Grazie alla nostra presenza capillare in tutto il territorio italiano, potremo dare un contributo concreto, sensibilizzando i viaggiatori su una malattia che colpisce duramente ancora molti bambini”, sottolinea Andrea Cipolloni, Ceo Europe di Autogrill.

La fibrosi cistica è la malattia genetica grave più diffusa. Danneggia progressivamente l’apparato respiratorio e quello digerente. Cronica e degenerativa, è una malattia multiorgano che colpisce indifferentemente maschi e femmine. Ha come effetto principale il progressivo deterioramento della funzionalità polmonare e pregiudica seriamente la qualità della vita di chi ne è affetto, costringendo i pazienti a cure costanti e per tutta la vita.