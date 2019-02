Auto rubate nel 2018: ecco la classifica italiana

La società americana LoJack ha realizzato un report che consegna una fotografia dei furti d’auto in Italia – Ai ladri piacciono le macchine Fiat, ma nell’ultimo anno è aumentato vertiginosamente anche il numero dei suv rubati – A parziale consolazione: salgono i recuperi e calano i furti – Ecco la classifica delle auto più rubate in Italia nel 2018

Quali sono le auto più rubate del 2018? I furti di veicoli rappresentano una vera e propria piaga per gli italiani, in alcune zone più che in altre la preoccupazione degli automobilisti per le sorti della loro macchina cresce a dismisura nonostante a livello assoluto sia diminuito il numero di auto rubate e sia salito quello dei recuperi.

LoJack, società statunitense specializzata nel rilevamento e nel recupero di beni rubati, che collabora con il ministero degli Interni, all’interno del report annuale “Stolen Vehicle Recovery 2018” stilato su oltre 220.000 veicoli dotati dei sistemi in radiofrequenza dell’azienda fornisce una fotografia precisa del panorama italiano.

In base a quanto si evince, ai ladri piacciono molto le auto Fiat, anche se, occorre dirlo, è probabile che questa preferenza sia dettata dalla maggior diffusione di questi veicoli nel nostro Paese che fa aumentare in numero assoluto i furti e rende anche più facile “sbarazzarsi” dei pezzi rubati. Non solo, perché con l’enorme incremento dei suv sulle strade italiane è salito anche il numero di quelli rubati. Da sottolineare che dati forniti possono anche essere influenzati da eventuali accordi commerciali con case automobilistiche e concessionari. Parlando in parole povere, alcune marche presenti nella classifica classifica potrebbero trovarsi in posizioni superiori al loro peso reale e viceversa.

LE AUTO PIÙ RUBATE DEL 2018: ECCO LA CLASSIFICA

La macchina più rubata del 2018 è la Fiat Panda, regina di vendite ma anche di furti, che pesa per il 16% sul totale delle sottrazioni. Al secondo posto, con il 12%, troviamo un altro must tutto italiano, la Fiat 500.

Dalla terza alla settima posizione, la classifica delle auto più rubate del 2018 è dominata dai suv più in voga del momento:

3) Range Rover Evoque (7%),

4) Jeep Renegade (3%),

5) Toyota Rav 4 (2%),

6) Ford Kuga (2%).

Settimo posto per la Lancia Ypsilon (2%), ottavo per la Nissan Qashqai (1%). Chiudono la top ten dei veicoli che hanno subito più furti la Toyota C-HR (1%) e la Ford Fiesta (1%).

A livello di marchio: Fca è il brand più rubato con il 31% del totale dei furti. Seguono Land Rover (8%) e Ford (7%) al secondo e terzo porto. Toyota in quarta posizione con il 6%, Bmw in quinta con il 4%.

LE AUTO PIÙ RUBATE DEL 2018: AUMENTANO I SUV

Come dimostra la classifica generale, i suv di gran moda, che in questo periodo spopolano dal Nord al Sud del Paese, non solo sono tra i veicoli più rubati del 2018, ma rispetto all’anno precedente, il numero di furti che hanno interessato questa categoria di vetture è aumentato del 62 per cento.

CITTÀ E REGIONI CON IL MAGGIOR NUMERO DI FURTI D’AUTO

Le grandi città sono anche le meno sicure per le nostre auto. Non a caso sul podio relativo al numero dei furti ci sono nell’ordine Napoli (37%), Roma (21%) e Milano (7%).

Ampliano lo spazio d’analisi dalle città alle regioni è la Campania la regione che vanta il maggior numero di furti, arrivando addirittura al 45 per cento del totale. Seguono Lazio (21%), Puglia (14%), Lombardia (9%) e Sicilia (4%). Queste cinque regioni, da sole, contano il 93% del totale degli episodi criminali.

CALANO I FURTI AUMENTANO I RECUPERI

A fronte delle classifiche e delle percentuali fornite da LoJack, ci sono però due dati che possono contribuire a consolare, almeno parzialmente, gli automobilisti italiani. Il primo: nel corso degli anni il numero dei furti d’auto in Italia sta gradualmente diminuendo. Secondo i dati della Polizia di Stato, nel 2017 (ultimo dato disponibile) i veicoli rubati sono stati 146.117, in calo del 6,25% rispetto al 2016, anno in cui si era già registrata una flessione del 5,28% sull’anno precedente.

Parlando invece dei recuperi, i dati di LoJack riguardanti solo i veicoli dotati del proprio antifurto (220mila), nel 2018 i recuperi sono stati 2.363 veicoli (per un valore stimato di circa 52 milioni di euro), un numero che in termini percentuali si traduce in un +58% di veicoli rubati restituiti ai legittimi proprietari.