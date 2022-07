Auto: il limitatore di velocità diventa obbligatorio dal 6 luglio, ecco le novità in arrivo

A partire dal 6 luglio tutte le auto di nuova omologazione dovranno avere il limitatore di velocità. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulle novità in arrivo

Novità importanti per gli automobilisti. A partire dal 6 luglio tutte le auto di nuova omologazione dovranno avere il limitatore di velocità, il che significa che tutti i nuovi veicoli che entreranno in commercio dovranno essere dotati di questo dispositivo. Sarà questo il primo passo previsto dalla normativa sulla sicurezza stradale nell’Unione Europa. Il secondo step arriverà invece il 7 luglio del 2024, quando il limitatore diventerà obbligatorio su tutte le nuove auto di “nuova immatricolazione”. Non è prevista, invece, l’installazione del limitatore di velocità sulle auto già in circolazione.

Auto: come funziona il limitatore di velocità

In gergo tecnico il sistema si chiama Intelligent Speed Assistance (ISA) e da tempo è già presente su molte auto nuove. Si tratta di un dispositivo di sicurezza che utilizza i dati del GPS, delle telecamere di riconoscimento, dei segnali stradali e la frenata d’emergenza per rilevare la velocità corretta su una determinata strada ed avvisare il conducente in caso di superamento del limite.

Auto: le novità in arrivo dal 6 luglio

Come detto, a partire dal 6 luglio il limitatore di velocità dovrà essere presente su tutte le auto di nuova omologazione ma, esattamente come avviene adesso, potrà essere disattivato dal guidatore.

L’opzione invece non sarà più disponibile dal 7 luglio 2024, quando l’Isa rimarrà sempre attivo. Tradotto: se il conducente non ridurrà la velocità, sarà il limitatore ad intervenire rallentando l’auto attraverso i sistemi di frenata automatica e riportandola entro i limiti consentiti. Una novità fortemente avversata dalle associazioni dei costruttori che chiedono a gran voce di rendere disattivabile il limitatore di velocità anche dopo il 2024.