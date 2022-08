Auto elettriche, ricarica in autostrada: in Italia ancora poche le colonnine di ricarica, forte il divario Nord-Sud

Uno studio certifica che nelle autostrade italiane, su 506 stazioni di servizio che erogano carburanti, solo 59 (11,6%) possono ricaricare auto elettriche

Gli italiani che hanno acquistato un’auto elettrica e viaggiano in autostrada hanno seri problemi di ricarica. Se non programmano bene il viaggio rischiano di restare fermi. Il timore cresce, ovviamente, in queste settimane di spostamento per le vacanze. Il sito InsideEVsu, specializzato nel settore, ha fatto una ricognizione sulle colonnine disponibili lungo le autostrade. Nei circa 7mila km di rete autostradale, su 506 stazioni di servizio che erogano carburanti, solo 59 (11,6%) possono ricaricare auto elettriche. In totale, i punti di ricarica sono 254. Un numero molto basso in rapporto al mercato e alle promozioni delle case costruttrici per far crescere la mobilità green.

Non solo: le colonnine ad alta potenza si trovano in appena 38 stazioni, e ad alta potenza sono proprio le automobili più richieste – da 150 a 350 kW – che si ricaricano al massimo in 30 minuti. D’altronde, solo Germania e Olanda sono ben piazzate in questo campo a livello generale.

Punti di ricarica auto elettriche: la autostrade del Sud sono quasi off limits

Colmare il ritardo italiano nella realizzazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche rispetto agli standard europei è un obiettivo della transizione ecologica. Secondo altre previsioni, nel 2023 la situazione potrebbe migliorare. Allo stato, c’è da contrastare anche la disomogeneità territoriale. Emilia Romagna, Lombardia, Valle d’Aosta e Umbria sono le Regioni che hanno più aree di servizio attrezzate con punti di ricarica auto elettriche, mediamente una ogni 100 km. Il Sud è quasi off limits: in nessuna stazione di Basilicata, Molise e Sicilia si trovano colonnine. Gli automobilisti che viaggiano con un’auto elettrica devono uscire dall’Autostrada e non sempre il posto di ricarica è vicino. Autostrade per l’Italia, attraverso il piano Free to X sta provvedendo a ridurre i disagi.

Nonostante la responsabilità di mettere le ricariche sia delle società concessionarie, InsideEVs nella sua ricerca dice che buona parte delle concessionarie autostradali ancora non si è mossa. Una contraddizione evidente, anche se probabilmente vogliono vederci più chiaro nell’andamento del mercato. Con i prezzi alti di benzina, gasolio e gas le immatricolazioni dovrebbero risalire. Intanto, per attraversare l’Italia bordo di un’auto elettrica è necessario informarsi prima di imboccare un casello.