Auto elettriche in leasing a 100 euro al mese: il piano di Macron per le famiglie a basso reddito

Lo scopo del piano è quello di rendere accessibili le auto elettriche, generalmente più costose, anche alle famiglie meno abbienti

Auto elettriche in leasing a 100 euro al mese per le famiglie a basso reddito. Questo il piano a cui sta lavorando il Governo francese al doppio scopo di sopperire all’impennata dei prezzi dei carburanti – dovuta a sua volta all’aumento del costo dell’energia – e dare una mano all’ambiente, favorendo la diffusione di veicoli non inquinanti.

In Francia leasing più economico per le auto elettriche

L’annuncio è arrivato da parte del Ministro del Bilancio transalpino, Gabriel Attal, che ha annunciato l’intenzione di rendere più economico il leasing dei veicoli elettrici. Il costo dovrebbe aggirarsi intorno a 100 euro al mese, una cifra inferiore a quella che molte persone spendono per i carburanti, ha evidenziato il ministro.

Macron mantiene la promessa

La misura rientra nelle promesse elettorali del Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron che, prima delle sua rielezione all’Eliseo, aveva annunciato l’intenzione di varare un programma di leasing sociale sponsorizzato dallo Stato e rivolto alle famiglie meno abbienti. Un piano creato anche allo scopo di contrastare le critiche secondo cui, anche con i sussidi, le auto elettriche sarebbero ancora troppo care per i normali cittadini.

Al momento, infatti, in Francia sono previsti sconti fino a 6mila euro per chi acquista un veicolo elettrico sotto i 47mila euro, una cifra alla quale si aggiunge un incentivo aggiuntivo in caso di rottamazione di vecchi veicoli con motore a combustione. Costi di accesso così elevati potrebbero spiegare perché il mercato delle auto alla spina stenti a decollare Oltralpe.