Auto elettriche cinesi: Ue aumenta i dazi fino al 38%, è scontro con la Cina. Cosa sta succedendo

Bruxelles alza i dazi sulle importazioni di auto elettriche cinesi per contrastare presunte pratiche sleali. Pechino promette rappresaglie. Tensione tra Ue e Cina, Germania e Ungheria si schierano contro i dazi, favorevoli gli altri Paesi Ue

L’Unione Europea aumenta i dazi sull’importazioni di auto elettriche dalla Cina. La decisione di aumentare i dazi arriva dopo mesi di indagini da parte della Commissione Europea, che ha rilevato pratiche di concorrenza sleale da parte dei produttori cinesi. Questi ultimi beneficiano di sussidi pubblici che permettono loro di vendere veicoli a prezzi inferiori rispetto ai costi di produzione, danneggiando così i produttori europei.

“La Commissione europea ha comunicato alle parti interessate il livello dei dazi compensativi provvisori che intende imporre sulle importazioni di auto elettriche dalla Cina,” ha dichiarato l’esecutivo comunitario.

I nuovi dazi alle auto elettriche cinesi

Attualmente, le auto importate dalla Cina in Europa hanno un dazio del 10%, mentre le auto europee importate in Cina sono tassate al 15%. I nuovi dazi europei, secondo le intenzioni della Commissione, potranno arrivare fino al 38% sui veicoli cinesi e saranno differenziati per produttore.

A essere colpite maggiormente saranno Byd, soggetta a un dazio del 17,4%, Geely al 20% e Saic al 38,1%. Per gli altri produttori cinesi che hanno collaborato all’indagine, verrà applicato un dazio medio ponderato del 21%.

Germania e Ungheria contrarie, Francia e Spagna favorevoli

La decisione di imporre dazi ha diviso i Paesi membri dell’UE. La Germania, la Svezia e l’Ungheria si sono opposte a questa misura, temendo ritorsioni commerciali da parte della Cina e potenziali danni ai loro rapporti economici con Pechino. Al contrario, Francia e Spagna hanno sostenuto l’introduzione di dazi più elevati per proteggere l’industria automobilistica europea.

Gli analisti prevedono che la Cina risponderà a questi dazi con misure simili, aumentando le tariffe sulle importazioni di auto europee dal 15% al 25% e imponendo nuove tariffe su altri beni. Questi dazi europei saranno temporanei, ma retroattivi, entreranno in vigore a luglio e dureranno cinque anni, soggetti alla ratifica degli Stati membri entro il 2 novembre.

La Cina non ci sta: “opporsi al protezionismo”

La risposta di Pechino non si è fatta attendere. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, ha dichiarato che l’UE sta danneggiando i propri interessi con questi dazi. “Esortiamo l’UE a rispettare il suo impegno a sostenere il libero scambio, a opporsi al protezionismo e a collaborare con la Cina per salvaguardare la cooperazione economica e commerciale complessiva bilaterale.”

La decisione europea segue l’imposizione di dazi del 100% sulle auto elettriche cinesi da parte degli Stati Uniti. Un tentativo di fermare i produttori cinesi che stanno inondando i mercati occidentali con auto a buon mercato e di buona qualità, complicando gli sforzi di Europa e Stati Uniti di sviluppare una propria filiera per raggiungere obiettivi climatici ambiziosi.