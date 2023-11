Auto elettrica: arrivano le auto da 20 mila euro. Ecco i nuovi modelli

Le immatricolazioni di auto elettriche sono ancora poche in Italia. Ora però arrivano i nuovi modelli a prezzi economici: Renault e Citroen pronte, attesa per la Panda elettrica

Il mercato delle auto elettriche in Italia fatica a decollare. Nei primi dieci mesi dell’anno, le immatricolazioni di auto elettriche in Italia sono state solo 51 mila, a fronte di 230 mila in Francia e 424 mila in Germania. Paesi dove ormai le vendite di veicoli elettrici hanno superato quelle del diesel.

La limitata diffusione dei veicoli elettrici in Italia potrebbe essere attribuita, almeno in parte, ai prezzi elevati d’acquisto, che hanno scoraggiato gli automobilisti italiani.

Tuttavia, una nuova generazione di auto elettriche sta emergendo, grazie all’avanzamento tecnologico, offrendo prezzi competitivi e sfidando lo status quo.

Auto elettriche a 20 mila euro

Questa rivoluzione è guidata da modelli popolari che, pur essendo elettrici, mantengono prezzi simili ai loro equivalenti a benzina. Il limite di costo sembra essere fissato intorno ai 20 mila euro, con la possibilità di sottrarre fino a 5 mila euro di incentivi che dovrebbero rimanere invariati almeno fino al 2024.

Renault e Citroen stanno guidando questa trasformazione, annunciando modelli elettrici che mirano a competere direttamente con le controparti a benzina in termini di prezzo. Vediamo i nuovi modelli che arriveranno sul mercato.

Nuova Renault Twingo

La nuova Renault Twingo, iconica per il suo design compatto, farà il suo ritorno nel 2024 in una versione completamente elettrica e con un prezzo inferiore a 20 mila euro.

Il design riprende le linee del modello originale, combinando elementi nostalgici con dettagli moderni come le luci a LED. La nuova Twingo sarà progettata per essere efficiente dal punto di vista energetico, evitando la necessità di ingombranti e costosi pacchi batteria. Secondo le dichiarazioni di Renault, la Twingo consumerà solo 10 kWh di energia ogni 100 chilometri, garantendo un’elevata efficienza energetica.

Oltre alla Twingo, Renault ha annunciato anche il ritorno di altri due modelli iconici della casa francese, Renault 4 e Renault 5 in versione zero emissioni. Inoltre, è stata anche annunciata la creazione di Ampere, azienda specializzata in veicoli elettrici e software, responsabile della progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di veicoli a zero emissioni per Renault in Europa.

Citroën ë-C3

Anche Citroën amplia la sua famiglia di veicoli elettrici con la ë-C3, una variante a zero emissioni della C3.

La Citroën ë-C3 offre un’autonomia di 320 chilometri e un prezzo di partenza di 23.900 euro, in arrivo anche una variante più economica in arrivo. Il tutto considerando anche gli incentivi da sottrarre.

L’auto è equipaggiata con un motore da 113 cavalli e batterie LFP (più economiche per l’assenza di Nickel, manganese e cobalto) da 44 kWh, fornite dalla società Catl. Le batterie si ricaricano in mezz’ora utilizzando colonnine veloci. Al momento del lancio, saranno disponibili due allestimenti con tecnologie ADAS per garantire una guida sicura e confortevole.

L’attenzione verso la Citroën ë-C3 è anche per quello che si nasconde sotto la sua carrozzeria che celerebbe la struttura della nuova fiat Panda.

La Fiat Panda elettrica

La Citroën ë-C3 e la nuova Fiat Panda elettrica non solo condivideranno la stessa piattaforma, il pacco batterie e i motori, ma si ipotizza che presenteranno anche somiglianze nel design. La Panda arriverà nell’estate del 2024 anche in versione elettrica con prezzi sostanzialmente identici a quelli della sua controparte a benzina e della gemella francese.

Il design della nuova Fiat Panda elettrica è ancora top secret, ma potrebbe prendere spunto dalla concept car Centoventi del 2019. Sconosciuto, per ora, anche il luogo di produzione. Attualmente la Panda è prodotta a Pomigliano d’Arco, ma c’è possibilità di un nuovo stabilimento in Europa orientale, forse in Serbia, considerando il recente trasferimento della produzione della 500 L da Kraguievac.

Il 6 dicembre, Stellantis discuterà con il ministero delle Imprese e del made in Italy, TAnfia, le Regioni e i sindacati per decidere il futuro produttivo nel Paese, e la Panda potrebbe essere al centro della discussione.

Le altre e-car in arrivo

Nel prossimo anno sono in arrivo altre citycar elettriche di altri marchi. Nella seconda metà del 2024 è previsto il debutto della Hyundai Casper, una piccola auto elettrica caratterizzata da colori vivaci. I rumors indicano un pacco batterie da 35,2 kWh, offrendo un’autonomia di 250 chilometri con consumi ridotti, grazie alle batterie di tipo LFP.

Il prezzo dovrebbe essere competitivo, allineato a quello delle sue concorrenti europee e simile alla Kia EV1.

Oltre ai modelli di Renault sono in arrivo anche la Volkswagen ID.2, Nissan Micra e Kia EV2. Per un’offerta di veicoli elettrici a zero emissioni e a basso costo sempre più ampia.