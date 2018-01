Auto: 15 milioni in più in Europa nel 2017, Fca batte Ford

Il gruppo guidato da Marchionne, trainato dalle vendite di Jeep e soprattutto Alfa Romeo, supera Ford e sale al quarto posto fra i principali costruttori europei. Calo a dicembre dell’intero settore. Il mercato italiano il più dinamico fra quelli europei nel 2017

Le auto immatricolate in Europa nel 2017 sono state più di 15 milioni, con una crescita del 3,3% rispetto al 2016. L’anno però si è chiuso con un calo del 4,8% nel mese di dicembre (poco più di un milione di vetture).

La contrazione dell’ultimo mese dell’anno ha interessato tutti i Paesi europei eccetto la Spagna, che ha fatto registrare un incoraggiante +6,2%. Fra i peggiori il Regno Unito, che ha chiuso l’anno con ben nove mesi consecutivi di forte calo, con un ribasso del 14,4%.

Secondo i dati Acea – l’associazione dei costruttori europei – le vendite sono complessivamente in aumento in tutti i principali mercati, fatta eccezione per Regno Unito.

Guardando ai risultati annuali, l’Italia è fra i migliori in Europa, con un aumento di immatricolazioni nei dodici mesi pari al 7,9%, seguita da Spagna, Francia e Germania. Pesa sul Regno Unito, che per la prima volta in sei anni ha chiuso in calo, il fattore Brexit e l’introduzione nel corso del 2017 di una imposta connessa alle emissioni di CO2.

Il mercato dell’auto più importante fra i 28 Paesi Efta si conferma quello tedesco, ma quello più dinamico è quello italiano – ancora lontano dai livelli pre-crisi, negli ultimi quattro anni ha comunque avuto una crescita del 51% rispetto al minimo del 2013 – come conferma il Centro Studi Promotor.

Fra i produttori di auto, Fca ha sovraperformato il mercato nel 2017, ottenendo un risultato migliore a quello del mercato con quasi 1,45 milioni di immatricolazioni, ed una crescita pari al 5,2%.Si tratta del miglior anno di sempre per il marchio, che è riuscito a far meglio rispetto al record segnato nel 2016.

La quota di mercato del gruppo guidato da Marchionne è salita dal 6,6% al 6,7%, salendo al quarto posto fra i costruttori e superando Ford. Al primo posto si conferma Volkswagen (+2,3% nell’anno), seguita da Psa e Renault.

Guardando ai singoli marchi, seppur anch’essi segnati dalla generale contrazione di dicembre, Fiat ha chiuso l’anno con una crescita delle immatricolazioni del 4,3%; +3,4% per Jeep, ancora meglio Alfa Romeo, +27,2% nell’anno, la maggior crescita fra tutti i costruttori.

A trainare Fca sono stati gli ottimi andamenti dei modelli di punta dei diversi brand del gruppo: 500X, 500L e Jeep Renegade si sono confermate tra le top ten europee dei loro segmenti. In crescita anche i modelli Fiat Panda e Tipo.

Dopo le dichiarazioni di Marchionne da Detroit, il titolo guadagna circa l’1% a Piazza Affari. Fca ha guadagnato più del 70% nel 2017 realizzando la miglior performance del FtseMib, inaugurando il nuovo anno con un rialzo record del 29%, avvicinandosi alla soglia dei 20 euro per azione.

A livello europeo, 2017 positivo anche per Bmw, Volkswagen e Renault.