Astrazeneca acquisisce TeneoTwo per 1,26 miliardi e si rafforza nei trattamenti anti-cancro

L’accordo comprende anche il trattamento sperimentale con le cellule T in fase clinica, TNB-486, che rafforza la pipeline del cancro ematologico.



L’azienda farmaceutica anglo-svedese AstraZeneca ha firmato un accordo per l’acquisizione della società biotech TeneoTwo, controllata a maggioranza di TBio, società a responsabilità limitata costituita nel Delaware. L’affare vale 1,265 miliardi di dollari.

Lo scopo dell’operazione è quello di consentire ad AstraZeneca di rafforzarsi ulteriormente nel settore dei trattamenti anti-cancro. Dell’intesa, fa infatti parte il trattamento sperimentale con le cellule T in fase clinica, TNB-486, che rafforza la pipeline del cancro ematologico.

Sotto il profilo finanziario, AstraZeneca acquisirà tutte le azioni in circolazione di TeneoTwo in cambio di un pagamento anticipato di 100 milioni di dollari alla chiusura.

Il colosso anglo svedese effettuerà ulteriori pagamenti aggiuntivi relativi a obiettivi di ricerca e sviluppo fino a 805 milioni di dollari e pagamenti aggiuntivi relativi a obiettivi commerciali fino a 360 milioni di dollari ai detentori di azioni di TeneoTwo.

La transazione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2022, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura e alle autorizzazioni regolamentari.

La transazione non ha alcun impatto sulle linee guida finanziarie di AstraZeneca per il 2022, fa sapere l’azienda in una nota.

Dopo l’annuncio, sulla Borsa di Londra, il titolo AstraZeneca guadagna lo 0,44% del suo valore.