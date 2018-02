Aston Martin, 2017 da record: gli utili crescono di 250 milioni

Il quarto trimestre 2017 è stato il migliore di sempre per la celebre casa britannica fondata nel 1913. Nell’intero anno, ricavi, redditività e generazione di flussi di cassa record, trainati dall’aumento della domanda

Aston Martin ha fatto registrare un 2017 da record dal punto di vista finanziario, con ricavi per 976 milioni di sterline (+48% rispetto al 2016) ed utile ante-imposte in positivo, a 87 milioni di sterline, in aumento rispetto al -163 milioni segnato l’anno passato. L’EBITDA Adjusted è più che raddoppiato a 207 milioni di sterline.

La buona performance della casa automobilistica britannica, designer e produttore di automobili sportive di lusso realizzate artigianalmente, è stata trainata principalmente da una domanda ancora oggi elevata di DB11 e altri modelli speciali.

Il miglioramento delle prestazioni finanziarie riflette una crescita delle vendite a 5.098 unità, il più elevato volume di vendita annuale registrato da Aston Martin negli ultimi nove anni, riconducibile principalmente all’aumento della domanda in Nord America, Regno Unito e Cina. Le vendite retail globali hanno segnato un +58% a 5.117 unità, in crescita rispetto alle 3.229 unità del 2016.

Andy Palmer, Presidente e CEO di Aston Martin, ha dichiarato: “Nel 2017, abbiamo registrato risultati record in termini di ricavi e di redditività annuale e un free cash flow positivo. Il turnaround finanziario di Aston Martin è ora concluso e questo ci consente di migliorare ulteriormente il nostro business, mantenendo il programma di nuovi lanci e portando avanti il Second Century Plan. La straordinaria reazione ai nostri nuovi modelli ci rende fiduciosi sulle possibilità di ottenere un ulteriore miglioramento della performance nel 2018”.

Nel quarto trimestre dell’anno, Aston Martin ha conseguito la migliore performance trimestrale della sua storia. Il Gruppo ha registrato ricavi trimestrali pari a 309,2 milioni di sterline, con un aumento dell’EBITDA Adjusted del 24% a 85,4 milioni di sterline. Nel trimestre chiuso al 31 dicembre 2017, l’utile prima delle imposte si è attestato a 64,8 milioni di sterline, contro una perdita trimestrale prima delle imposte di 38,4 milioni di sterline nel 2016.

I risultati ottenuti nel quarto trimestre e nell’intero esercizio hanno determinato una generazione di flussi di cassa operativi di 343,8 milioni di sterline, più del doppio rispetto all’esercizio precedente. Il Gruppo ha generato un free cash flow positivo con un anno di anticipo rispetto al piano. Con una posizione di liquidità di 167,9 milioni di sterline a fine esercizio, il Gruppo è ben posizionato per sostenere nuovi investimenti sul prodotto nell’ambito del Second Century Plan, attualmente in corso.

Aston Martin è impegnata nella costruzione di un nuovo stabilimento a St Athan in Galles, la cui apertura è prevista per il 2019, e ha riavviato la produzione di modelli specialistici a Newport Pagnell per la prima volta dopo 10 anni.

Brand Finance, società leader nella valutazione dei marchi, ha eletto Aston Martin il marchio a più rapida crescita nella classifica 2018 “Auto 100”, in virtù di una crescita del valore del marchio del 268% nell’ultimo anno.