Aste Christie’s: arte contemporanea in asta online dal 13 luglio. Presenti anche opere NFT

Arte contemporanea online da Christie’s: Contemporary Edition, First Open e Trespassing con una selezione di opere eccezionali di importanti artisti contemporanei, del 20° secolo e NFT

Con stime che vanno da $ 500 a $ 200.000, queste vendite offrono una vasta gamma di opzioni sia per i collezionisti di arte contemporanea nuovi che esperti. Le opere saranno disponibili per la visione pubblica presso le gallerie Christie’s nel Rockefeller Center a partire dal 13 luglio, con chiusura dal 19 al 21 luglio.

Con oltre 120 stampe e multipli del dopoguerra e contemporanei con stime a partire da $ 1.000, la vendita dell’edizione contemporanea presenta opere per coloro che hanno appena iniziato il loro viaggio di collezionismo e per intenditori esperti. La vendita mette in evidenza opere di maestri incisori come Andy Warhol, Keith Haring e David Hockney, oltre a star del mercato contemporaneo come Shara Hughes e Tschabalala Self.

A guidare la vendita c’è Andy Warhol, Mick Jagger: una stampa (stima $ 100.000 – 150.000), una serigrafia a colori firmata sia da Warhol che dal soggetto, Mick Jagger. Tra le offerte in vendita ci sono anche un multiplo in vivace tessuto trapuntato di Tschabalala Self, Sapphire (stima $ 8.000-12.000), una stampa a pigmenti d’archivio a colori di Shara Hughes, Split Ends (stima $ 7.000-10.000) e un set completo di otto serigrafie da Julian Opie, New York Couples. (stima $ 100.000-150.000).

La prima vendita aperta offre ai collezionisti l’opportunità di mettere le mani sulle opere degli artisti contemporanei e del dopoguerra più richiesti e significativi, tra cui Ernie Barnes, Stanley Whitney, Lynne Drexler e Andy Warhol.

Aste Christie’s: i punti salienti della vendita provengono anche da importanti collezioni private

The Collection of Margo Leavin, Property from the Estate of Sondra Gilman, e LA Cool: Property from the Laura Lee Stearns Collection. La vendita è guidata da Juba Dis an Juba Dat di Ernie Barnes del 1960 (stima $ 100.000-150.000). Viene anche evidenziato Triton di Malcolm Morley (stima $ 80.000-120.000). Le opere di artisti contemporanei includono Untitled di Lynne Drexler (stima $ 40.000-60.000) e The Start of Something New di Hernan Bas (stima $ 60.000-80.000).

La vendita include opere appartenenti a categorie di collezionismo che tracciano l’influenza dei graffiti sull’arte contemporanea e abbracciano l’energia e l’umorismo degli artisti ispirati dal mezzo. Trespassing include opere di Katherine Bernhardt, Edgar Plans, KAWS e ThankYouX insieme a lotti di Hajime Sorayama, Javier Calleja e Roby Dwi Antono. La vendita conterrà anche un gruppo speciale di opere d’arte a cura di 1-54 Contemporary African Art Fair.

NFT in vendita da Christie’s: Inna Modja, Andre O’Shea e Moon, Sun, Diamond

In collaborazione con Code Green, 1-54 ha annunciato che una parte dei proventi di questi NFT andrà al progetto Great Green Wall, che mira a ripristinare i paesaggi degradati del continente. Nell’asta sono inclusi anche 1/1 NFT di Skygolpe, Joshua Davis, Blake Kathryn, FVCKRENDER e GMUNK. Il lotto più alto della vendita è (SENZA TITOLO) KRUSTY di KAWS (stima $ 100.000-150.000) seguito da un portfolio completo di Temporary Friends di Nina Chanel Abney (stima $ 60.000-80.000). Altri punti salienti includono opere di vari argomenti di artisti contemporanei a una gamma di fasce di prezzo. La giocosa REDHEAD di Javier Calleja (stima $ 10.000-15.000) è in contrasto con l’accusato Sexy Robot – 1/3 Scale Aluminium_A di Hajime Sorayama (stima $ 25.000-35.000).

Immagine di copertina: MAD DOG JONES (MICHAH DOWBAK) (B. 1985) Infinite Death by Christie’s