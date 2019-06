Asta orologi: da Rolex a Vacheron, tutti pazzi per l’oggetto cult

Il mercato degli orologi ha raggiunto 1,4 miliardi in base ad una ricerca Assorologi-Gfk. Pezzi in asta a Roma

Gianni Agnelli lo portava sul polsino, James Bond non si separa mai dal suo Omega e a Paul Newman hanno addirittura dedicato un Rolex. Gli uomini di fascino, come le donne, hanno da sempre dedicato una grande attenzione alla scelta dei loro orologi. Ormai sono stati contagiati anche gli italiani: solo per questo mercato nel 2018 è stato rilevato, in una ricerca di Assorologi – Gfk, un valore pari a circa 1,4 miliardi, equivalente a 6,5 milioni di orologi venduti.

Custodia Valore, azienda del credito su pegno, dedica un’asta il 14 giugno presso la propria sede a Roma, in Piazza del Monte di Pietà. L’asta mette in vendita orologi cult, si va da un Rolex Submariner del ‘77/’78, con base d’asta di 7 mila euro e un valore di mercato (stimato dalla casa venditrice) intorno ai 12-14mila euro, passando ad un Vacheron Constantin degli anni Cinquanta, con un valore di mercato stimato intorno ai 14mila euro, che partirà da una base d’asta di 3.500 euro, fino a un cronografo Audemars Piguet, con base d’asta 7.500 euro, e un valore di mercato dello stesso livello dei modelli precedenti.

Tutti i prezzi presentati, assicura la casa d’aste, sono certificati da esperti che ne garantiscono l‘originalità.

Vacheron Constantin

Rolex Submariner

“Gli orologi sono da sempre una passione degli italiani. Questi ultimi amano indossarli, anche tenendo conto del valore che acquistano nel tempo. Scegliere l’orologio giusto può infatti rappresentare un investimento, o anche una semplice scelta di “passione”. Ecco perché abbiamo deciso di dedicare un’asta a questi accessori di design e tecnologia, proponendo una gamma di esemplari diversi, che vanno da pezzi per collezionisti a modelli meno ricercati e più accessibili. Non è detto comunque che gli oggetti in esposizione siano usati. Spesso si tratta infatti di orologi nuovi, acquistati già in origine come pezzi da collezione. Questa asta rappresenta quindi un’occasione straordinaria per chiunque volesse concludere l’affare dei sogni”, ha spiegato Andreas Wedenig, direttore generale di Custodia Valore.

Ecco alcuni consigli, proposti da Pierfrancesco Velletrani, responsabile funzione attività di stima e vendita di Custodia Valore, per scegliere un orologio di lusso.