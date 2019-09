Asta Btp, successo del Tesoro: tasso del triennale sotto zero

Si è conclusa positivamente l’asta del Tesoro: buona la domanda e rendimenti in calo

Buona domanda e rendimenti in forte calo per i BTp assegnati in asta dal Tesoro. Nel dettaglio il Tesoro ha emesso la prima tranche del nuovo BTp benchmark a 3 anni scadenza 15/01/2023 per 4 miliardi a fronte di una richiesta pari a 5,984 miliardi. Il rendimento è sceso di 50 centesimi scivolando sotto lo zero per la prima volta dal novembre 2017 (quando fissò il minimo storico su questa scadenza a -0,02%) attestandosi a -0,01 per cento.

Collocata anche la nona tranche del BTp a 7 anni scadenza 15/07/2026: a fronte di richieste per 3,302 miliardi l’importo emesso è stato pari a 2,25 miliardi mentre il rendimento, in calo di 68 centesimi sull’asta del mese scorso, si è attestato allo 0,56 per cento.

Infine, la quarta tranche del BTp a 30 anni scadenza 01/09/2049, assegnata per 1,5 miliardi a fronte di una domanda totale pari a 1,865 miliardi, ha spuntato un rendimento lordo del 2,06%. Il regolamento dell’asta cade sul prossimo 16 settembre.