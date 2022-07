Assolombarda Servizi diventa società Benefit e modifica il proprio statuto

La controllata di Assolombarda diventa un’associazione benefit e concretizza il proprio impegno alla prosperità ambientale, sociale ed economica a lungo termine

Assolombarda Servizi si trasforma in società Benefit. La società controllata al 100% da Assolombarda modifica il proprio statuto per operare in maniera sempre più sostenibile e trasparente nei confronti dell’ambiente e dei propri stakeholder.

Dopo la delibera avvenuta nel corso dell’Assemblea Straordinaria tenutasi il 27 luglio scorso alla presenza dei componenti del Cda – Mattia Macellari (presidente), Alessandro Scarabelli (amministratore delegato), Guido Marzorati (consigliere) -, il notaio ha suggellato l’evoluzione di Assolombarda Servizi in società Benefit.

La scelta, peraltro, accoglie la sfida lanciata nel 2016 dal Governo che, con la Legge di Stabilità, ha reso l’Italia il primo Paese nell’Ue a introdurre questo nuovo modello d’impresa.

“Con questa decisione, Assolombarda Servizi formalizza un impegno che già da tempo la contraddistingue – ha dichiarato Mattia Macellari, presidente di Assolombarda Servizi -. Progetti di incremento dell’occupazione femminile anche attraverso corsi di formazione di altissimo livello per favorire l’accesso delle donne in posizioni di vertice, percorsi che favoriscano la conciliazione famiglia-lavoro e la parità nei ruoli sia professionali sia familiari, la sostenibilità di un equilibrio tra produttività e obiettivi economici e il rispetto e l’attenzione verso l’ecosistema socio-ambientale in cui quotidianamente operiamo. Una realtà sempre più moderna, innovativa, in linea con i grandi temi che caratterizzano il periodo che stiamo vivendo e che intercetta con convinzione le esigenze dei collaboratori storici ma anche dei nuovi talenti che entrano costantemente nel nostro team”.