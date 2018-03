Assicurazioni: Minali di Cattolica premiato come personalità dell’anno

Il premio – si legge nelle motivazioni – è stato riconosciuto ad Alberto Minali “per l’operazione di partnership con Banco BPM e per il rilancio della Compagnia Cattolica Assicurazioni”, impegnata a realizzare il Piano Industriale 2018-2020.

Alberto Minali, amministratore delegato di Cattolica Assicurazioni, ha ottenuto il premio come “Personalità dell’anno 2018 per il mercato assicurativo” nell’ambito della 5° edizione di Italy Protection Awards, che si è tenuta ieri sera a Milano. L’evento, organizzato da EMFgroup, premia l’eccellenza nel mercato della protection assicurativa in Italia, assegnando prestigiosi riconoscimenti a personalità, società e intermediari assicurativi che si sono distinti nel corso dell’anno per la qualità del loro lavoro.

