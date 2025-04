Assemblea Generali: la lista Mediobanca vince (52,3%), confermati Donnet e Sironi, decisivi i fondi. A Caltagirone il 36% – DIRETTA

A Trieste l’assemblea di Generali ha confermato gli attuali vertici. Ok anche a bilancio e dividendo. Unicredit sale al 6,7 e a sorpresa sceglie la lista Caltagirone, così come Fondazione Crt. Affluenza al 68,8%

Philippe Donnet e Andrea Sironi vincono il primo round e restano, rispettivamente, amministratore delegato e presidente delle Generali. L’assemblea degli azionisti del Leone, chiamata ad eleggere i vertici della società, ha dato la vittoria alla lista di Mediobanca con il 52,383% del capitale presente, pari al 35,28% del capitale sociale. La lista di Caltagirone si è invece fermata al 36,8% del capitale presente (25% del capitale sociale), mentre quella di Assogestioni è al 3,67%. Astenuto il 7% del capitale presente, tra cui Edizione della famiglia Benetton (al 4,8%). L’affluenza è pari al 68,818% del capitale sociale, leggermente sotto le previsioni. Via libera dei soci, con circa il 90% dei voti a favore anche al bilancio 2024 e alla distribuzione del dividendo pari a 1,43 euro per azione. Su entrambe le votazioni Caltagirone si è astenuto. Donnet si prepara dunque ad affrontare il suo quarto mandato alla guida del Leone in un board composto da 13 consiglieri: 10 di Mediobanca, 3 di Caltagirone. Assogestioni, non essendo arrivata al quorum, resterà invece fuori dal cda. Tre anni fa, quando si scontrarono la lista del cda e quella di Caltagirone e la partecipazione fu del 70,7%, la prima vinse con il 55,9% delle preferenze, mentre la lista dell’immobiliarista romano conquistò il 41,7% dei voti, portando a casa sempre tre consiglieri (1,93% per Assogestioni). Oltre che dal presidente Sironi e dal ceo Donnet, il nuovo consiglio di amministrazione del Leone sarà dunque formato da Clemente Rebecchini, Luisa Torchia, Lorenzo Pellicioli, Clara Hedwig Frances Furse, Antonella Mei-Pochtler, Patricia Estany Puig, Umberto Malesci, Alessia Falsarone. Per la lista Caltagirone, confermati Flavio Cattaneo e Marina Brogi, mentre entrerà nel board l’amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo. Determinanti per la vittoria della lista di Mediobanca sono stati i voti degli istituzionali, con i grandi fondi tutti a favore dell’accoppiata Donnet-Sironi. Con la lista di Caltagirone (6,82%) si sono invece schierati Delfin (9,9%), Fondazione Crt (2%) e, grande sorpresa della giornata, Unicredit, salita al 6,7% del capitale.

Donnet: “Generali è più forte che mai”

“Quest’assemblea chiude un ciclo che è stato importante e ricco di soddisfazione per tutti noi”, ha detto Philippe Donnet in assemblea, sottolineando che “Generali non è mai stata così forte come oggi e, considerato che si tratta di una storia di 200 anni, ne siamo orgogliosi”, ha affermato.

“Come sapete, ho dato la disponibilità a proseguire il mio mandato da amministratore delegato. Gli importanti risultati ottenuti negli ultimi nove anni mi convincono del fatto che Generali avrà ancora più successo in futuro, per cui il nostro lavoro non è terminato e ci sono ulteriori importanti traguardi da raggiungere insieme e sono convinto che “Lifetime Partner 27: Driving Excellence” sia la migliore strategia possibile per riuscire a farlo”

“Proprio per questo – ha concluso – sarei onorato di poter continuare a supervisionare l’esecuzione del piano anche nel prossimo triennio, con il massimo entusiasmo e la massima ambizione”.

Aprendo i lavori assembleari il presidente Andrea Sironi ha evidenziato l’importanza di guardare avanti “costruendo il domani con impegno e responsabilità. E con la forza di un gruppo italiano, internazionale, da sempre indipendente”. Parole che, ha sottolineato, rappresentano anche “un auspicio per il futuro delle Generali”.

LEGGI ANCHE: I pronostici della vigilia sono per Donnet ma quello di oggi è solo il primo round della sfida ai vertici della finanza