Arte moderna e contemporanea: all’asta da Phillips opere iconiche dalla collezione Rosa e Aaron Esman

Dalla collection di Rosa e Aaron Esman, in asta da Phillips New York una raccolta di oltre 150 opere dalla loro residenza di Manhattan.

Capolavori iconici degli anni ’60 di Josef Albers e Robert Rauschenberg, insieme a un impressionante assemblaggio di opere moderne su carta, fotografie e stampe che rappresentano l’ampiezza della collezione, saranno offerti nel prossimo New York 20th Century & Contemporary, Photographs, and Editions. Opere importanti di artisti come Roy Lichtenstein, Sol LeWitt, René Magritte, Jasper Johns, Jackson Pollock, Joan Miró e molti altri saranno incluse. Opere selezionate saranno in mostra presso la galleria Phillips di Los Angeles come parte del nostro 20th Century & Contemporary Global Highlights Tour questo prossimo aprile.

Esman è stata un’innovativa casa editrice di stampe che ha avviato portafogli di stampe d’arte ed edizioni di multipli tridimensionali con gli artisti iconici degli anni ’60 e ’70

Tra cui: Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Donald Judd, Richard Serra, Lee Bontecou, Robert Rauschenberg, Eva Hesse, Tom Wesselmann, Sol LeWitt, Robert Motherwell, Helen Frankenthaler e altri. Le principali pubblicazioni create sotto Tanglewood Press o Original Editions includono New York Ten Portfolio, 1965 e 1969, Ten from Leo Castelli, 1967, Seven Objects in a Box, 1966 e 11 Pop Artists Volumes I, II e III, 1966. Inoltre , durante gli anni ’70, Rosa Esman si è unita all’editore di libri d’arte Harry Abrams per creare Abrams/Original Editions, producendo portafogli e stampe individuali di Saul Steinberg, Red Grooms e altri.

La sua visione ispirata, nata dal desiderio della coppia di collezionare opere di artisti che altrimenti non avrebbero potuto permettersi, ha contribuito a fare da pioniere nel campo delle edizioni e dei multipli degli artisti del dopoguerra. Oltre alle sue attività editoriali, l’omonima galleria di Rosa Esman ha esposto a Manhattan per oltre vent’anni, ed è stata socio fondatore della Ubu Gallery, che è ancora operativa oggi. La sua carriera come commerciante d’arte ha preceduto il suo lavoro editoriale, a partire dal 1957, quando lei e un amico fondarono la Tanglewood Gallery nell’ex studio d’arte di Norman Rockwell in Main Street a Stockbridge, MA.

Stima Irving Penn

Harlequin Dress (Lisa Fonssagrives-Penn), 1950

Sti: $200,000 – 300,000

Come collezionisti, gli Esman erano uno spettacolo familiare sulla scena delle gallerie a partire dagli anni ’60, quando trascorrevano il sabato in tournée nelle gallerie di New York, incontrandosi spesso con artisti e altri collezionisti alla Leo Castelli Gallery nel tardo pomeriggio. Mentre la scena artistica di New York si spostava sulla 59esima strada, SoHo/Tribeca e Chelsea, il dottor e la signora Esman lo seguirono; Le visite alle gallerie del sabato sono rimaste una parte essenziale della loro vita fino ai 90 anni.

I due apprezzarono particolarmente l’arte moderna e collezionarono un’ampia varietà di stampe e multipli

Tra cui: un’acquaforte cubista del 1912 di Pablo Picasso, le livres des artistes di Joan Miró e opere di El Lissitzky, Wassily Kandinsky, Jackson Pollock, Marcel Duchamp e Meret Oppenheim, tra altri, così come quelli di artisti più contemporanei da Warhol e Lichtenstein negli anni ’60 a Vik Muniz, Kiki Smith e Allen McCollum negli anni ’90 e 2000. La collezione della coppia riflette anche la loro ammirazione per il lavoro di Jasper Johns, in particolare il suo Scent, 1975-76, e Target del 1967, immagini impressionanti create con Tatyana Grosman all’ULAE. La collezione presenta anche edizioni di Josef Albers, Ellsworth Kelly, Claes Oldenburg, Sol LeWitt, Gerhard Richter e Mel Bochner, che riflettono la profonda passione e il coinvolgimento degli Esman per l’arte del loro tempo.

Robert Rauschenberg

Bath, 1964

Stima: $400,000 – 600,000



Un altro pezzo forte della collezione è Bath, 1964 di Robert Rauschenberg

L’opera sarà offerta nella 20th Century and Contemporary Evening Sale il prossimo maggio. Creata nell’ultima parte del celebre periodo dei Combines di Rauschenberg, l’opera si trova a cavallo del confine tra pittura e scultura, combinando oggetti trovati con brillanti colori ad olio e trasferimenti di ritagli di giornale su una superficie in plexiglass – un riflesso del detto di Rauschenberg secondo cui “la pittura si riferisce all’arte e vita… cerco di lavorare nel divario tra i due.” Bath cattura la personalità vibrante, giocosa e culturalmente impegnata dell’artista che gli Esman ammiravano e, in effetti, sono qualità che hanno permeato molte delle opere della loro collezione. La coppia acquistò il pezzo a un’asta a beneficio del Congress of Racial Equity nel 1964, la cui partecipazione dell’artista riflette il suo impegno per il potere dell’arte di creare cambiamento sociale.

Anche la fotografia ha avuto un ruolo importante nella collezione Esman. Molte di queste opere saranno offerte come sezione all’asta di fotografie del 4 aprile di Phillips e includeranno un’importante selezione di fotografie d’avanguardia degli anni ’20 e ’30 di Man Ray, Alexander Rodchenko e Jaromír Funke, tra gli altri, insieme a fotografie contemporanee opera di Sol Lewitt, Hiroshi Sugimoto e Vik Muniz.

Vik Muniz

Apples, Peaches, Pears and Grapes,

After Cezanne from Pictures of Magazines, 2003

Stima $30,000 – 50,000

Opera di copertina: Ansel Adams

Moonrise, Hernandez, New Mexico, 1941, stima: $150,000 – 250,000



Ulteriori informazioni su questa parte della vendita sono disponibili qui.