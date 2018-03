Arte: il mercato torna a crescere e sfiora i 64 miliardi

UBS e Art Basel hanno pubblicato l’Art Basel and UBS Global Art Market Report, realizzato dall’economista culturale Dr. Clare McAndrew con ricerche di UBS e del suo Chief Investment Office.

UBS e Art Basel hanno pubblicato oggi l’Art Basel and UBS Global Art Market Report, realizzato dall’economista culturale Dr. Clare McAndrew con ricerche di UBS e del suo Chief Investment Office. Il rapporto, un’analisi macro completa e aggiornata del mercato internazionale dell’arte, esplora le tendenze principali del mercato nel contesto dei cambiamenti economici generali.

Vendite globali

Nel 2017 il mercato dell’arte ha raggiunto un livello stimato di vendite totali pari a USD 63,7 miliardi, con un aumento del 12% rispetto al 2016. La crescita nei settori delle aste e degli intermediari si è in gran parte concentrata nella fascia alta del mercato; la spia più evidente sono i prezzi record raggiunti nelle aste, come gli USD 450 milioni pagati per il dipinto «Salvator mundi» di Leonardo da Vinci in un’asta da Christie’s.

Mercati principali

Gli USA sono il mercato più grande al mondo e rappresentano il 42% del valore delle vendite, con la Cina al secondo posto al 21% e il Regno Unito terzo al 20%. Il 72% delle vendite tramite intermediari negli USA è stato destinato ad acquirenti locali.

Crescita in Asia

Il mercato asiatico ha rappresentato il 23% delle vendite globali nel 2017, mentre gli acquirenti asiatici hanno effettuato il 15% delle transazioni globali tramite intermediari. Gli acquirenti cinesi da soli hanno fatto la parte del leone con il 10%, un significativo aumento rispetto al magro 4% del 2016 che dimostra un’altra volta la continua crescita del potere d’acquisto in Asia.

Dati delle aste

Le vendite ad aste pubbliche di arti figurative, arti decorative e antichità hanno raggiunto USD 28,5 miliardi nel 2017, in rialzo del 27%, consentendo alle vendite totali tramite asta di rappresentare il 47% del mercato. Gli aumenti più importanti si sono registrati nella gamma altissima, con il valore totale delle opere vendute a oltre USD 10 milioni che è aumentato del 148% in 10 anni e del 125% su base annua nel 2017.

Dati degli intermediari

Le vendite tramite intermediari sono cresciute del 4% su base annua raggiungendo un valore stimato di USD 33,7 miliardi, ovvero il 53% del mercato. La crescita delle vendite più forte su base annua si è registrata nel segmento al di sopra di USD 50 milioni. Alcuni intermediari statunitensi hanno segnalato un aumento dell’attività a fine anno, merito della riforma fiscale del governo Trump e dell’abolizione del differimento degli utili 1031 Like-Kind Exchanges per l’arte.

Fiere dell’arte

Le fiere dell’arte hanno ancora un ruolo fondamentale nel mercato mondiale dell’arte e si stima che abbiano rappresentato il 46% delle vendite tramite intermediari nel 2017, quando le vendite aggregate sono state stimate in USD 15,5 miliardi.

Vendite online

Il mercato dell’arte online ha registrato una crescita significativa negli ultimi cinque anni, pari al 72%, raggiungendo un valore stimato di USD 5,4 miliardi nel 2017.

Il rapporto attira l’attenzione su due grandi filoni di ricerca di UBS e del suo Chief Investment Office:

Un sondaggio sulle abitudini dei collezionisti high net worth individual statunitensi, realizzato in collaborazione con Clare McAndrew e il suo team nel quadro del rapporto trimestrale UBS Investor Watch, ha stimato che il 35% di loro, ovvero 1 milione di HNWI, ha partecipato ai mercati dell’arte e degli oggetti da collezione. Il 93% degli intervistati ha dichiarato di aver acquistato prevalentemente a prezzi inferiori a USD 50 000, mentre gli acquisti diretti presso una galleria o una fiera dell’arte sono il canale preferito per il 43% degli intervistati. Il 73% ritiene che la passione per il collezionismo d’arte sia un modo di esprimere la propria personalità, mentre per il 63% la motivazione proveniva dall’intenzione di sostenere l’arte e la cultura, con una quota maggiore tra le donne (71%) che tra gli uomini (59%). Vi è poi una particolare propensione a sostenere gli artisti locali e nazionali nonché gli artisti ancora in vita. L’86% dei collezionisti intervistati ha dichiarato di non aver mai venduto un’opera della propria collezione e, se il 73% degli intervistati ha un consulente finanziario professionista, relativamente pochi hanno fatto ricorso a un consulente d’arte (8%).

L’UBS/PwC Billionaires Report 2017 riferisce una crescita dell’impegno per l’arte dei miliardari, come testimoniato dalla maggiore presenza nelle classifiche giornalistiche dei principali collezionisti al mondo, dalla crescita dei musei privati soprattutto in Asia e dall’aumento dei finanziamenti privati ai musei pubblici. Oggi si contano più miliardari asiatici che statunitensi e il loro patrimonio potrebbe compiere il sorpasso nel giro di quattro anni.

Paul Donovan, capo economista Global Wealth Management di UBS, ha dichiarato: «L’arte può fornirci informazioni sul nostro mondo complesso e imprevedibile mettendo in discussione i modi di pensare canonici. La performance di un mercato dell’arte globalizzato e in crescita come quello di oggi riflette in modo affascinante le tendenze economiche generali e presenta una forte correlazione con il PIL e il numero di persone HNW. Il collezionismo è una passione che condividiamo con molti dei nostri clienti e, a fianco dei nostri servizi esclusivi per l’arte, la collaborazione con la Dr. Clare McAndrew e Art Basel è la logica prosecuzione del nostro impegno continuo per la ricerca e l’analisi dei mercati e dei dati economici a beneficio dei nostri clienti.»