Arte Fiera Bologna 1974-2024: 50 anni di storia. Appuntamento dal 2 al 4 febbraio a Bologna

Arte Fiera apre febbraio, festeggia il cinquantesimo compleanno e inaugura l’edizione 2024 con 196 espositori

Era il 1974 quando BolognaFiere decise di presentare, all’interno di quella che allora si chiamava ancora Fiera Campionaria, una piccola sezione dedicata all’arte moderna e contemporanea. E a cinquantanni dalla prima edizione il Ministero delle Imprese e del Made in Italy lo celebra con l’emissione di un francobollo.

L’edizione del 2024 di Arte Fiera oltre a riprendere il filo di una delle edizioni più fortunate degli ultimi anni si tiene nei padiglioni 25 e 26 dal 2 al 5 febbraio. E vede Direttore artistico Simone Menegoi ed Enea Righi, manager e collezionista di livello internazionale, come Direttore operativo.

Sono complessivamente 196 gli espositori che parteciperanno ad Arte Fiera 2024. L’elenco completo è disponibile qui. Si segnala il gradito ritorno di gallerie come Apalazzo Gallery, Laveronica, Lia Rumma, Lorenzelli Arte, Franco Noero, Ronchini, Sprovieri. Alla Main Section di Arte Fiera, suddivisa come sempre fra arte storicizzata e contemporaneo, si affiancano tre sezioni curate e su invito: Fotografia e immagini in movimento, Pittura XXI e Multipli, che propone opere in edizione, spaziando dal libro d’artista al design d’autore. Alla curatela di Pittura XXI è confermato Davide Ferri, critico e curatore indipendente, mentre Fotografia e immagini in movimento è affidata per il secondo anno a Giangavino Pazzola, curatore di Camera – Centro italiano per la fotografia (Torino). Novità invece per Multipli, che vede l’arrivo del critico e storico dell’arte Alberto Salvadori. Accanto alle sezioni curate, ritorna Percorso: non una sezione vera e propria ma, come indica il titolo, un itinerario che collega un certo numero di stand della Main Section secondo un criterio tematico. Il tema di Percorso sarà un linguaggio universale, che unisce artisti di generazioni e linguaggi differenti: il disegno. Per l’edizione 2024, Percorso è sostenuto da un partner di eccellenza, legato al territorio bolognese ma conosciuto a livello mondiale: Ducati.



Premi e Trust per l’Arte Contemporanea

Premio ANGAMC – Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea.

Il Premio ANGAMC alla carriera è un riconoscimento alla storia e all’attività di un gallerista affiliato all’Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea che, nel corso della sua carriera, abbia dimostrato un significativo impegno nel suo ruolo, ottenendo eccezionali riscontri dal punto di vista artistico, umano e commerciale. Il Premio offre anche l’occasione per sottolineare l’importanza di una figura professionale, quella del gallerista, che svolge un ruolo fondamentale nella diffusione dell’arte e della cultura.

Premio BPER

Il Premio BPER Banca 2024 è un premio acquisizione dedicato alla valorizzazione di tematiche femminili a prescindere dal genere dell’artista. Si inserisce in un percorso di valore che il Gruppo BPER persegue da tempo, orientato all’inclusione e al contrasto della violenza di genere, uniti alla promozione della cultura e dell’arte tra i cittadini. BPER esporrà l’opera vincitrice in una delle sue sedi per offrire visibilità all’opera e all’artista anche dopo la conclusione di Arte Fiera.

Premio Collezione Righi

Il Premio Collezione Righi, nel 2024 alla sua seconda edizione, mira ad acquisire un’opera esposta ad Arte Fiera che andrà a incrementare le collezioni del MAMbo – Museo d’arte moderna e contemporanea di Bologna, concentrandosi in particolare sul lavoro delle ultime generazioni di artisti italiani.

Costituita attualmente da oltre un migliaio di opere di dimensioni museali, la collezione Righi è una delle più importanti raccolte private d’arte contemporanea in Italia.

Premio Colophonarte

Dopo l’esordio ad Arte Fiera nel 2023, torna il Premio Colophonarte, uno sguardo sull’arte giovane da parte di una casa editrice storica dell’editoria d’arte italiana. Rivolto ad artisti under 40 di qualsiasi nazionalità le cui opere siano presenti ad Arte Fiera, permette al vincitore di concepire e dare alle stampe un libro d’artista in una tiratura di 500 copie, accompagnata da un’edizione speciale in numero più limitato.

Premio Marval Collection

Rivolto principalmente ad artisti emergenti e mid-career, il Marval Acquisition Award consiste in un’acquisizione destinata alla collezione privata che dà il nome al premio, una residenza offerta all’artista premiato e una comunicazione mirata sul network della collezione per dare più visibilità possibile all’artista e alla galleria di provenienza.

Premio Officina Arte Ducati

Prende il via il Premio Officina Arte Ducati, legato a Percorso, il format trasversale che collega gli stand della fiera sulla base di un criterio tematico. Nel 2024 Percorso è dedicato al disegno. La giuria sceglierà un’opera realizzata con questo medium destinata alla collezione corporate di Ducati sulla base di criteri legati all’identità del brand: velocità, ricerca progettuale, innovazione.

Premio Osvaldo Licini by Fainplast

Il premio Osvaldo Licini by Fainplast nasce da un’idea dell’associazione Arte contemporanea Picena in collaborazione con il comune di Ascoli Piceno, e del gruppo Fainplast. Uno dei cinque finalisti del premio – giunto alla sua terza edizione e destinato a un artista italiano il cui medium principale sia la pittura – sarà scelto ad Arte Fiera nella sezione Pittura XXI.

Premio Rotary

Il Premio Rotary viene aggiudicato all’installazione più creativa presentata ad Arte Fiera 2024, sia essa la creazione di un artista o l’allestimento complessivo di uno stand. Nel dettaglio, il premio, che quest’anno raggiunge la sua undicesima edizione, si compone di diversi riconoscimenti, quali il Premio Rotary Arte Fiera 2024 alla galleria, il Premio speciale Rotaract Bologna, il Premio speciale Andrea Sapone Rotary Club Bologna Valle del Samoggia.

Premio Studio Spada Partners

Lo studio Spada Partners rinnova per il terzo anno consecutivo la sua partnership con Arte Fiera attraverso il Premio Spada Partners. L’opera vincitrice verrà acquisita ed esposta in modo permanente negli uffici di Milano dello Studio, dove è allestita una collezione unica d’arte contemporanea accessibile sia ai collaboratori che ai clienti.

The Collectors.Chain Prize by Art Defender

Lo speciale rapporto di Art Defender con la fotografia e con Arte Fiera trova espressione in The Collectors.Chain Prize, un premio dedicato esclusivamente alla fotografia che nel 2024 giunge alla sua terza edizione. Anche quest’anno l’opera selezionata entrerà a far parte della collezione di fotografia Art Defender, confermando l’attenzione dell’azienda per questo medium. Nel ruolo di presidente di giuria è confermato Walter Guadagnini, che sarà affiancato nella scelta dell’opera vincitrice da una commissione composta esclusivamente da collezionisti.

Trust per l’Arte Contemporanea

Confermato per il terzo anno il Trust per l’Arte Contemporanea, che ad Arte Fiera investirà 30mila euro per acquisire una o più opere di arte italiana dagli anni ’50 ad oggi. Il Trust per l’Arte Contemporanea, primo esempio realizzato in Italia in questo ambito, costituisce e gestisce un fondo dedicato all’arte del presente, rappresentato dalle risorse messe a disposizione dai tre disponenti BolognaFiere, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, dal donatore principale Gruppo

Unipol e dal donatore sostenitore Emil Banca Credito Cooperativo. La selezione verrà effettuata dal Comitato Collezioni Pubbliche del TRUST – composto da Sarah Cosulich,Chiara Parisi e Claudio Spadoni, – tra le opere degli artisti rappresentati dalle gallerie presenti ad Arte Fiera 2024.