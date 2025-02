Arte e tecnologia da Christie’s: la prima asta di sole opere d’arte create con l’AI. Cresce la curiosità dei collezionisti

La vendita mette in mostra anche una selezione di artisti dalla AI Art Gallery di NVIDIA. La vendita sarà aperta alle offerte dal 20 febbraio al 5 marzo 2025. L’intera vendita sarà visibile presso le gallerie del Christie’s Rockefeller Center dal 20 febbraio al 5 marzo 2025

Ciò segna la prima volta che un simile processo viene tentato all’asta, offrendo ai collezionisti un’opportunità unica di impegnarsi con un’opera d’arte in evoluzione che sottolinea il ruolo in espansione dell’intelligenza artificiale nella pratica creativa. Non è detto che alcuni pezzi possano essere considerati tra le opere uniche da collezionare come pezzi esclusivi nell’ottica che cresca la domanda di mercato e perciò anche il loro valore o investimento.

Questa asta "Augmented Intelligence" è la prima in assoluto dedicata all'intelligenza artificiale presso una grande casa d'aste come Christie's. Le offerte includono più di 20 lotti di artisti pionieristici che lavorano all'intersezione tra arte e tecnologia, tra cui Refik Anadol, Harold Cohen, Pindar Van Arman, Holly Herndon e Mat Dryhurst, Alexander Reben, Claire Silver e altri. I mezzi spaziano dalla scultura, pittura, stampe, opere su carta, opere native digitali, schermi, opere interattive, fino a scatole luminose.

Tra i tanti punti salienti c’è Emerging Faces della serie 2017 del principale artista AI Pindar Van Arman (stima $ 180.000-250.000)

Nella serie, due agenti IA lavorano contemporaneamente per collaborare su una serie di ritratti. Uno degli agenti utilizza l’intelligenza artificiale generativa per immaginare e dipingere i volti; l’altro interrompe il processo una volta riconosciuto l’immagine come un volto umano. L’opera offerta comprende nove tele uniche di questa serie che sono tra i primi dipinti creati autonomamente da reti neurali, una pietra miliare significativa nell’arte generata dall’intelligenza artificiale. Questa serie ha ricevuto riconoscimenti internazionali ed è rappresentata nella collezione permanente del Museo d’arte della contea di Los Angeles. Un esempio più recente arriva da Christie’s dopo la sua inclusione nella Biennale del Whitney del 2024: Embedding Study 1 & 2 (dalla serie xhairymutantx) di Holly Herndon e Mat Dryhurst (stima: $ 70.000–90.000). Parte di un’esplorazione continua sul ruolo dell’intelligenza artificiale nel plasmare l’identità, il lavoro emerge da un modello testo-immagine addestrato su immagini alterate di Herndon, esagerando le sue caratteristiche distintive per interrogare la rappresentazione. Il progetto solleva domande sull’agenzia, sulla paternità e sulla relazione in evoluzione tra creatività umana e algoritmica.

Robot artisti in una performance dal vivo al Rockefeller Center

Esempio di opera d’arte generativa mostrata, Alexander Reben (nato nel 1985) Pittura robotica senza titolo, stima: $ 100 – 1.728.000

L’ultimo lavoro di Alexander Reben trasforma l’intelligenza artificiale generativa in una performance dal vivo, in cui la pittura si svolge in tempo reale attraverso un processo guidato dall’asta. Un robot di verniciatura su larga scala, guidato dal codice personalizzato di Reben che impiega più modelli di intelligenza artificiale, sarà installato al Rockefeller Center. A partire da $ 100, il robot dipingerà una parte maggiore della tela man mano che le offerte aumentano, con ogni aggiunta proporzionale all’aumento del prezzo. I progressi dell’opera d’arte saranno visualizzati sia in loco che online durante la mostra.