Arte contemporanea: interessante selezione di opere in asta a Londra da Phillips

Durante l’asta un cofano per auto Trabant 601 progettato da Thierry Noir per commemorare il 30° anniversario dell’album seminale degli U2 Achtung Baby sarà offerto in vendita, i cui proventi andranno all’Istituto per il suono e la musica di Berlino

La vendita della prossima asta di Phillips Londra sarà guidata da Günther Förg, Eddie Martinez, Jonas Wood e Mr., con ulteriori punti salienti tra cui opere di Jadé Fadojutimi, Aboudia, Damien Hirst, KAWS e Yoshitomo Nara e sculture britanniche moderne di Elisabeth Frink e Barry Flanagan.

Untitled di Günther Förg arriva all’asta questo dicembre dalla collezione di Mikael Andersen, un importante collezionista di opere di Förg. Andersen ha detto del lavoro dell’artista, “hanno guardato l’intera storia dell’arte – da Philip Guston a Munch e Rothko – e l’hanno trasformata in un’espressione singolare, senza dubbio quella di Förg”. Il presente lavoro è caratterizzato da ampi spruzzi di pigmento che vibrano sulla vasta distesa del fondo argentato. Förg impiega magistralmente lo spazio negativo per unificare e stabilire armonie tra i disparati lampi di colore. L’effetto di questo su una scala così monumentale è vibrante, energetico e atmosferico.





Günther Förg

Untitled

Macchie pittoriche di costellazioni colorate attentamente studiate decorano lo sfondo dipinto di grigio monocromatico. Eseguito nel 2001, Untitled è un esempio commovente che anticipa la significativa e celebrata serie di Spot Painting che Günther Förg ha adottato alla fine della sua carriera, e un’espansione dei Grid Paintings che l’artista ha iniziato negli anni ’90. Esposto a Berlino alla mostra della Galerie Mikael Andersen Günther Förg: Works 1988-2007 nel 2020, Untitled è una testimonianza vivida e giocosa del rapporto personale di Förg con il gallerista e collezionista danese. Andersen è profondamente impegnato con gli artisti che sostiene e questo impegno si è concretizzato nello spazio fisico della sua Studio House, progettata da Henning Larsen a Vejby Strand, dove pittori come Shara Hughes, Eddie Martinez, Tom Anholt e lo stesso Förg hanno risieduto e lavorato durante diversi estati. La preziosa relazione tra i due uomini è evidente nell’immagine sottostante e lo sfondo grigio dipinto del presente esempio può essere visto in basso a sinistra, prima che i punti colorati fossero aggiunti.

L’uso del grigio in Untitled si rifà ai primi dipinti grigi dell’artista che ha creato dalla fine degli anni ’70 e continua come elemento ricorrente essenziale in tutta la sua celebre e diversificata opera. Fondamentalmente, l’uso del grigio da parte di Förg rappresenta un fondamento neutro da cui ha formulato le sue opere.

Eddie Martinez

Untitled

Oscillando tra la poesia di strada di Jean-Michel Basquiat, i ritratti cupamente umoristici di Philip Guston e la finta ingenuità delle composizioni di Paul Klee, Untitled è un esempio per antonomasia dell’espressione artistica giocosa di Martinez che gli è valso il plauso della critica mondiale negli ultimi decenni. Camminando senza scuse sul confine tra astrazione e figurazione, l’artista autodidatta con sede a Brooklyn ha coltivato un processo artistico esaustivo che fonde elementi della sua esperienza personale e movimenti storici come la pittura d’azione, il neo-espressionismo e la cultura popolare che lo affascinano. Noto per i suoi monumentali dipinti espressionisti, Martinez ha sviluppato un processo creativo energico, spontaneo e frenetico che consiste nel far esplodere i suoi disegni e serigrafarli su tele di grandi dimensioni.

Jonas Wood

Yellow Crate

Audace, dai colori vivaci e in grado di catturare la qualità grafica per cui l’artista è diventato così famoso, Yellow Crate è altamente rappresentativo dell’approccio stravagante dell’artista di Los Angeles Jonas Wood alla tradizione della pittura di nature morte. Isolata su uno sfondo rado e caratterizzata da un’unica pianta d’appartamento in un semplice vaso di terracotta i cui steli sottili e pendenti introducono un elemento di geometria naturale alla composizione, Yellow Crate mette in primo piano questioni di modello, forma e colore nella sua presentazione di una scena ingannevolmente semplice di vita di ogni giorno. Intimamente legato al domestico e al personale, Yellow Crate evidenzia la tendenza di Wood a attingere alla propria vita e all’ambiente circostante per i suoi soggetti. Muovendosi tra riferimenti storico-artistici e personalissimi, le composizioni di Wood presentano spesso vasi disegnati dalla moglie, la ceramista Shio Kusaka, disposti tra le altre tracce materiche di interni, oggetti, amici ed eroi che compongono il ricco tessuto della sua vita . Cresciuto circondato dall’impressionante collezione d’arte di suo nonno, Wood ha assorbito queste influenze in giovane età, le forme appiattite, i rapporti cromatici e l’attenzione al modello ritmico qui richiamano visivamente le disposizioni spaziali di Henri Matisse e Vincent Van Gogh accanto a quelle sensualmente sature e distintamente Tavolozza californiana di David Hockney. Nella sua miscela unica di realismo e astrazione, Wood rende strano il familiare, combinando questi riferimenti storico-artistici attentamente studiati con il profondamente personale, reinterpretando entrambi nel suo vocabolario visivo unicamente contemporaneo e immediatamente riconoscibile.

In offerta anche una selezione di opere di artisti africani contemporanei tra cui Serge Attukwei Clottey e Joana Choumali, il cui lavoro è stato donato da Africa First a beneficio dell’Africa First Artist Residency Program. In mostra nelle gallerie londinesi di Phillips, insieme ai punti salienti di New Now, dal 2 al 9 dicembre, la mostra dei finalisti del Premio degli studenti della Sovereign Art Foundation. La vendita New Now comprende oltre 180 lotti e si svolgerà il 9 dicembre alle 14:00.

Opera in copertina:

Thierry Noir

Achtung Baby, 2021

Stima: £7,000 – 10,000

