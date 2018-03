Arte, a TEFAF Maastricht 2018 tutti più grandi galleristi al mondo

Il primo giorno di apertura al pubblico è sabato 10 marzo 2017, dalle 11 alle 19. Con oltre 75.000 visitatori a ogni edizione della Fiera, TEFAF mira a creare una perfetta piattaforma di vendita per la sua comunità di mercanti d’arte: offrire due giorni ai collezionisti privati e istituzionali per vagliare le opere in mostra è un modo per raggiungere maggiormente questo scopo. La Fiera si svolgerà fino a domenica 18 marzo.

270 dei maggiori mercanti del mondo specializzati in arte, antichità e design – con opere che coprono ben 7000 anni di storia dell’arte – prenderanno parte a TEFAF Maastricht 2018. Tra questi, 16 nuovi espositori implementeranno ancora di più l’offerta già unica di ogni sezione della Fiera. TEFAF Maastricht rappresenta un fondamentale punto d’incontro per i più grandi galleristi del mondo ed è l’hot spot principale sia dal punto di vista commerciale che accademico nel mercato internazionale dell’arte. L’ampio respiro dell’offerta della Fiera garantisce la presenza dei migliori collezionisti privati e istituzionali. TEFAF Maastricht 2018 avrà luogo dal 10 al 18 marzo 2018 al MECC (Maastricht Exhibition and Congress Centre) di Maastricht, Paesi Bassi.

TEFAF Maastricht accoglierà gli espositori delle scorse edizioni ma anche di dare il benvenuto a 16 nuovi nomi che nel 2018 prenderanno parte alla Fiera per la prima volta. I nuovi galleristi interessano ben 8 sezioni (TEFAF Ancient Art, TEFAF Antiques, TEFAF Design, TEFAF La Haute Joaillerie, TEFAF Modern, TEFAF Paintings, TEFAF Paper e TEFAF Tribal) e andranno così a rafforzare l’intera offerta della Fiera. Tra i nomi più degni di nota, Perrotin (Francia), Massimo De Carlo (Italia), e Mazzoleni (Regno Unito) della sezione TEFAF Modern. Sempre più in ascesa il fascino della sezione TEFAF Design, che nel 2018 accoglierà quattro nuovi espositori, Galerie Jousse Enterprise (Francia), Oscar Graf (Francia), Galerie Marc Heiremans (Belgio), e Thomas Fritsch – Artrium (Francia). Queste modifiche confermano la reputazione di Fiera innovativa e interdisciplinare che caratterizza TEFAF Maastricht.

I nuovi espositori del 2018 sono:

• Massimo De Carlo (Italia), specializzato in arte moderna e contemporanea. (sezione TEFAF Modern).

• Galerie Chenel (Francia), specializzata in archeologia greca, romana ed egizia. (sezione TEFAF Ancient Art).

• S Franses (Regno Unito), specializzato in arazzi storici, tappeti e arte tessile dal Medioevo al Modernismo. (sezione TEFAF Antiques).

• Thomas Fritsch – Artrium (Francia), specializzato in arti decorative francesi a partire dal XX secolo, con una particolare attenzione verso le ceramiche francesi dal 1945 al 1970. (sezione TEFAF Design).

• Oscar Graf (Francia), che presenterà arredi europei e americani e arti decorative dal 1870 al 1914. (sezione TEFAF Design).

• Galerie Marc Heiremans (Belgio), specializzata in opere d’arte in vetro e ceramica del XX secolo. (sezione TEFAF Design).

• Galerie Jousse Enterprise (Francia), specializzata in arredo francese del 1970-1980, con un particolare focus sulle opere di Le Corbusier. (sezione TEFAF Design).

• M&L Fine Art (Regno Unito), che presenterà arte moderna e contemporanea. (sezione TEFAF Modern).

• Mazzoleni (Regno Unito), specializzato in arte moderna. (sezione TEFAF Modern).

• Walter Padovani (Italia), che presenterà scultura italiana e opere d’arte dal XVII al XIX secolo. (sezione TEFAF Antiques).

• Perrotin (Francia), una delle principali gallerie contemporanee internazionali. (sezione TEFAF Modern).

• Galerie de la Présidence (Francia), che presenterà dipinti del XX secolo, opere su carta e sculture. (sezione TEFAF Paper).

• Safani Gallery (Stati Uniti), che presenterà arte antica proveniente da Grecia, Roma, Egitto e Medio Oriente. (sezione TEFAF Ancient Art).

• Glenn Spiro (Regno Unito), gioielliere contemporaneo di fama mondiale. (sezione TEFAF La Haute Joaillerie).

• Leon Tovar Gallery (Stati Uniti), che presenterà arte moderna latino-americana con un accento su arte geometrica, cinetica, astratta, costruttivista e ottica. (sezione TEFAF Modern).

• Galerie Zlotowski (Francia), specializzata in arte moderna e opere avanguardiste del XX secolo. (sezione TEFAF Paper).

TEFAF Maastricht supporta attivamente gallerie giovani, innovative ed eccezionali di recente apertura attraverso la sua iniziativa TEFAF Showcase. Lanciata 10 anni fa nel 2008, offre alle giovani gallerie l’opportunità di prendere parte a un evento d’arte internazionale di rilievo. In questo modo, consente anche ai collezionisti di scoprire a TEFAF qualche novità.

Le gallerie di TEFAF Showcase 2018:

• Galerie Le Beau, Belgio.

Specializzata in design del XX secolo.

www.galerie-lebeau.com

• Cortesi Gallery, Svizzera.

Specializzata in arte del dopoguerra.

www.cortesigallery.com

• Charles-Wesley Hourdé, Francia.

Specializzata in arte africana, oceanica e nativa americana.

www.charleswesleyhourde.com

• Kallos Gallery, Regno Unito.

Specializzata in arte antica e antichità.

www.kallosgallery.com

• Librairie Camille Sourget, Francia.

Specializzata in rari libri di antiquariato dal XV al XX secolo.

www.camillesourget.com

La lista completa degli espositori di TEFAF Maastricht 2018 è disponibile sul sito di TEFAF: http://www.tefaf.com