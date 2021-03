Art Basel e UBS Global Art Market Report: record vendite online nel 2020

Un’analisi completa e a livello macro del mercato globale dell’arte nel 2020, il rapporto analizza come la pandemia di COVID-19 abbia avuto un impatto sul mercato e identifica le tendenze chiave che daranno forma al mercato nel 2021 e oltre.

Art Basel e UBS hanno annunciato oggi la pubblicazione del quinto Art Basel e UBS Global Art Market Report, scritto dalla rinomata economista culturale Clare McAndrew. Il rapporto integra le informazioni di un recente sondaggio condotto da Arts Economics e UBS Investor Watch su 2.569 collezionisti high-net-worth (HNW), in dieci mercati: Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Hong Kong, Taiwan, Singapore, Messico e, per la prima volta, Cina continentale, nonché i dati di UBS Evidence Lab.

I risultati includono:

• Vendite globali e mercati leader: le vendite globali di arte e antiquariato sono state stimate in 50,1 miliardi di dollari nel 2020, in calo del 22% rispetto al 2019 ma ancora al di sopra del minimo della recessione del 2009, quando le vendite sono diminuite del 36%, scendendo a 39,5 miliardi di dollari. Il mercato statunitense ha mantenuto la sua posizione di leader, con una quota del 42% dei valori di vendita globali, con la Grande Cina e il Regno Unito alla pari al 20%. Tuttavia, la Grande Cina ha superato gli Stati Uniti per diventare il più grande mercato di aste pubbliche, con una quota del 36% del valore delle vendite.

• Vendite online: nonostante la contrazione complessiva delle vendite, quelle online aggregate hanno raggiunto un record di 12,4 miliardi di dollari, raddoppiando di valore rispetto al 2019. Anche la quota delle vendite online è aumentata passando dal 9% delle vendite totali nel 2019 al 25% nel 2020; in particolare, è la prima volta che la quota di e-commerce nel mercato dell’arte ha superato quella del retail generale.

• HNW Collector Survey, condotto da Arts Economics e UBS Investor Watch:

• Aumento dell’interesse: il 66% degli intervistati ritiene che la pandemia abbia fatto aumentare il proprio interesse per il collezionismo, il 32% ha dichiarato di aver acquistato opere in modo significativo. I collezionisti HNW saranno attivi sul mercato nel 2021 con la maggioranza (57%) che prevede di acquistare più opere per le proprie collezioni.

• Instagram come canale chiave: i social media hanno continuato ad essere un canale chiave utilizzato dal mercato dell’arte e circa un terzo dei collezionisti ha acquistato arte utilizzando Instagram nel 2020.

• Genere: le collezioniste hanno speso più degli uomini nel 2020: la loro spesa media è salita del 13% su base annua e ancora più elevata negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia e nella Cina continentale.

• Tendenza generazionale: i collezionisti millennial HNW sono stati quelli che hanno speso di più nel 2020: il 30% ha speso oltre 1 milione di dollari (contro il 17% dei Boomers).

• Fiere d’arte: nonostante un elevato numero di eventi sia stato cancellato, il 41% dei collezionisti ha riferito di aver effettuato un acquisto in una fiera d’arte nel 2020, mentre il 45% ha riferito di averne fatto uno attraverso la Online Viewing Room (OVR) di una fiera d’arte.

• Preferenza fisica: circa il 90% dei collezionisti HNW intervistati ha visitato una galleria o una OVR durante l’anno, tuttavia, la maggior parte (66%) ha ancora preferito partecipare di persona ad una mostra in una galleria o ad una fiera d’arte per visionare le opere in vendita.

Oltre alla collaborazione di ricerca UBS e Arts Economics sull’indagine sui collezionisti HNW, il rapporto include informazioni dettagliate di UBS Evidence Lab relative alla fiducia e viaggi dei consumatori negli Stati Uniti e un indice del traffico pedonale che confronta gallerie commerciali, negozi al dettaglio e musei nel territorio americano. I dati illustrano le prime indicazioni sulle nuove visite alle gallerie commerciali nel 2021, ma anche un percorso più ripido per il recupero dei musei.

Christl Novakovic, CEO UBS Europe SE, Head Wealth Management Europe e Presidente dell’UBS Art Board, ha dichiarato: “Il 2020 ha segnato una svolta per l’innovazione digitale nel mercato dell’arte. Il passaggio alle piattaforme online ha permesso gli acquisti, una maggiore trasparenza e ha rafforzato il mercato anche quando i blocchi nazionali hanno forzato le gallerie, le aste dal vivo e i musei alla chiusura. La pandemia ha dimostrato che abbiamo bisogno dell’arte per alzare lo sguardo al di sopra delle difficoltà, per esprimere le nostre opinioni ed emozioni e per trovare leggerezza nei momenti difficili. I collezionisti sono rimasti appassionatamente impegnati nei momenti più difficili e dediti alle loro collezioni con uno scopo e un piano a lungo termine.”

Clare McAndrew, fondatrice di Arts Economics, ha dichiarato: “Il mercato dell’arte è stato in una posizione unica per lottare con le realtà della pandemia di COVID-19 nel 2020, in quanto popolato principalmente da piccole imprese che si affidano ad acquisti discrezionali, viaggi e contatti personali. Il calo delle vendite è stato inevitabile. Ma la crisi ha anche dato l’impulso al cambiamento e alla ristrutturazione, il cambiamento più fondamentale è stato l’implementazione di strategie digitali e vendite online, che fino ad ora erano in ritardo rispetto ad altri settori. Il commercio d’arte ha mostrato un’incredibile resilienza nel modo in cui si è adattato ad alcune delle nuove realtà. Sebbene le aziende stiano ancora cercando di capire come bilanciare la maggiore presenza sul mercato online con la condivisione di esperienze ed entusiasmo delle vendite ed eventi offline, pochi vedono questi cambiamenti come transitori. Uno degli impatti più preoccupanti della pandemia saranno i suoi effetti sull’occupazione, e questa ricaduta economica si estenderà probabilmente fino al 2021. ”

Noah Horowitz, Direttore Americas, Art Basel ha dichiarato: “I risultati dell’ultimo rapporto annuale di Clare McAndrew sono indispensabili, non solo per le intuizioni che forniscono, in uno degli anni più insoliti e impegnativi che il mercato globale dell’arte abbia mai sopportato, ma anche per quanto riguarda ciò che preannunciano per il futuro della nostra industria. Mentre il mercato si è contratto bruscamente in tutti i settori nel 2020, con cali sia del valore che del volume delle vendite per rivenditori e case d’asta, l’interesse nel collezionismo ha dimostrato profonda resilienza, anche in questa situazione. L’anno ha anche segnato un periodo trasformativo, caratterizzato da innovazione, ristrutturazione e nuovi comportamenti dei consumatori, specialmente online, che hanno il potenziale per ridefinire significativamente la forma del business dell’arte

nel prossimo periodo“