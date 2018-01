Arriva il frigo che ricarica lo smartphone (e non solo) a distanza

Vale 10 milioni di dollari e non è il primo caso dell’elettricità wireless, ma quello della californiana Energous lo è nel senso che per la prima volta consente una totale libertà di movimento: ecco come.

Vale 10 milioni di dollari, è già sul mercato, sarà presente al Ces 2018 di Las Vegas, proviene dalla California e si vedrà, anzi, si userà, prima di tutto in cucina. E’ la trasmissione dell’elettricità senza fili per ricaricare qualsiasi batteria, da quella dello smartphone a quello dei pc e a qualsiasi apparecchio sia dotato di batterie. Ma già si pensa anche all’accumulazione di elettricità. No, non è il primo caso dell’elettricità wireless, ma questo della californiana Energous, lo è nel senso che per la prima volta consente una totale libertà di movimento. Entrando in cucina il frigo – senza che occorra fare nulla- o la lavastoviglie ricarica lo smartphone, anche se si è in movimento, e in un raggio di 90 cm. La ricarica può essere simultanea per 24 apparecchi digitali. Possiamo quindi ricaricare i pc, gli smartphone, i tablet della famiglia mentre si cucina, si mangia, si parla.

L’elettricità diventa onda radio

Niente spine, niente prese, niente fili. Questo caricatore wireless si chiama WattUp Mid Field, la sua messa a punto è stata finanziata con 10 milioni di dollari da Dialog Semiconductor. Nessun altro device è in grado di fare quello che ora WattUp riesce a fare: la ricarica a distanza grazie alla trasferimento dell’elettricità, con la sua trasformazione in onde radio che vengono trasferite verso gli apparecchi da ricaricare, predotati di un corrispondente ricevitore. Alcuni devices sono in grado di ricaricare i cellulari a contatto (sono già in vendita): ma occorre posare lo smartphone sulla base a induzioneQi e questa ricarica è compatibile solo con alcuni brand. Due notizie importanti: la Federal Communications Commission degli Stati Uniti ha approvato a fine dicembre la messa sul mercato del ricaricatore wireless di WattUp e la società ha firmato un accordo con Haier Wireless società che fa parte della Haier che inserirà a breve nei suoi elettrodomestici il caricatore wireless. Gli elettrodomestici sono i frigoriferi, le lavabiancheria, le asciugatrici, i forni a microonde, le cucine e i forni. “Per noi l’inserimento di WattUp negli elettrodomestici smart- ha dichiarato William Xu, direttore marketing di Haier Wireless-significa la creazione di un ecosistema per promuovere il mercato della casa connessa”.

Dal blog La casa di Paola.