Apple, ecco iOS 12: guida al nuovo sistema operativo per iPhone e iPad

Alle 19.00 del 17 settembre Apple rilascerà il nuovo sistema operativo per iPhone e IPad. Tante le novità, ma soprattutto le promesse sulle “prestazioni straordinarie” di iOS 12- Ecco cosa c’è da sapere

E’ il grande giorno di iOs 12. Alle 19.00 di oggi, 17 settembre Apple rilascerà il nuovo sistema operativo per iPhone e IPad.

Dopo aver presentato i tre nuovi iPhone, XS, XS Max e XR, Cupertino mette a disposizione dei propri utenti anche il nuovo cuore pulsante di ogni suo dispositivo.

iOs 12 infatti, come da tradizione, non sarà disponibile solo per la nuova generazione di iPhone e Ipad, ma anche per i dispositivi più vecchi.

Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

iOs 12: GLI IPHONE E GLI IPAD COMPATIBILI

Il nuovo sistema operativo di casa Apple sarà compatibile con tutti gli iPhone a partire dal 5S, vale a dire: iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6S e 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7 e 7Plus, iPhone 8 e 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, XS Max e XR. iOS 12 non si potrà invece installare sull’iPhone 5C.

Per quanto riguarda gli iPad Mini, si partirà da quelli di seconda generazione. Sugli iPad invece si comincerà dalla quinta generazione, mentre sugli iPad Air, iPad Pro e iPod touch sarà compatibile con la sesta generazione.

iOS 12: COME SI INSTALLA

Dopo aver effettuato un backup, operazione sempre consigliata prima di effettuare un aggiornamento, l’installazione di iOS 12 potrà essere fatta tramite le solite modalità: basterà andare su Impostazioni, cliccare su Generali e verificare la presenza di un “Aggiornamento Software”. Nel caso in cui sul nostro iPhone compaia una notifica rossa vorrà dire che iOS 12 è già disponibile e potremo procedere con l’installazione. A quel punto si dovrà cliccare solo su “Scarica e installa”.

iOS 12: LE NOVITà Più IMPORTANTI

Tra le novità più attese ci sono sicuramente le nuove funzioni di Siri, che consentirà di impartire comandi vocali alle applicazioni presenti su iPhone e iPad. Le notifiche saranno raggruppate e si potranno effettuare chiamate Facetime di gruppo. Ci saranno poi le Memoji (le Animoji sulle proprie fattezze) e una nuova modalità “Non disturbare”.

Con iOS 12 debutterà poi Screen Time, il quadro riassuntivo del rapporto con il proprio iPhone volto ad aiutare l’utente a capire “se sta esagerando”. Qualche esempio? Screen Time dirà addirittura quante volte il telefono viene preso in mano. Curiosità anche per il nuovo sistema per la realtà aumentata, che arriverà con l’app Measure e che consentirà di usare le app in maniera più coinvolgente e divertente.

iOS 12: LE PRESTAZIONI

Ma la novità più attesa riguarda le promesse fatte da Apple sulle prestazioni che il nuovo sistema operativo è in grado di garantire, anche sui dispositivi più vecchi, che potrebbero tornare scattanti come nei bei tempi andati.

Si parla, nei dettagli, di una fotocamera più veloce addirittura del 70% all’avvio, una tastiera più rapida del 50% e molto più reattiva.