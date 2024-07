Anteprima Art Basel Miami: grande partecipazione di gallerie provenienti da Americhe, Europa e Asia. Dal 6 all’8 dicembre 2024

Art Basel, la più importante fiera di arte moderna e contemporanea, presenta i primi dettagli della sua edizione 2024 a Miami Beach, che si svolgerà dal 6 all’8 dicembre 2024 al Miami Beach Convention Center

Art Basel la fiera più importante di arte moderna e contemporanea annuncia gli espositori e primi highlight per la sua mostra del 2024 a Miami Beach, la prima edizione sotto la guida della direttrice Bridget Finn. Guidata per la prima volta da Bridget Finn, la fiera di Art Basel nelle Americhe ospiterà 282 gallerie provenienti da 34 paesi e territori che presenteranno il meglio dei loro programmi di livello mondiale, inclusi 31 partecipanti per la prima volta, segnando la più grande coorte di nuovi arrivati ​​​​dalla fiera 2008. Riflettendo la posizione singolare della fiera nel nesso geografico e creativo del Nord e del Sud America, Art Basel Miami Beach presenterà riscoperte storiche e proposte audaci e contemporanee delle principali gallerie delle Americhe e dei principali espositori internazionali i cui programmi si occupano della produzione artistica nel regione. Quasi due terzi degli espositori della fiera di quest’anno provengono dalle Americhe, in rappresentanza di Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile, Argentina, Colombia, Guatemala, Perù e Uruguay – a testimonianza della missione di Art Basel di promuovere l’eccellenza artistica nella regione e sostenere la scoperta e la collaborazione generativa tra scene e mercati artistici regionali e internazionali. Parteciperanno per la prima volta 31 gallerie provenienti da Americhe, Europa e Asia, in seguito all’introduzione da parte di Art Basel Miami Beach di una nuova opzione di stand entry-level per supportare ulteriormente le gallerie di piccole e medie dimensioni che entrano nel settore principale.

Una settimana di mostre, eventi, performance e progetti speciali eccezionali a Miami e nel sud della Florida

Art Basel, il cui Global Lead Partner è UBS, si svolgerà dal 6 all’8 dicembre 2024, con giornate di anteprima VIP il 4 e 5 dicembre, al Miami Beach Convention Center (MBCC). Espositori provenienti da Messico, Brasile, Colombia e Argentina parteciperanno per la prima volta alla fiera di Miami Beach. I nuovi arrivati ​​dagli Stati Uniti provengono dalla Florida, New York, California, Illinois, Texas e Oregon, insieme a diverse gallerie dal Canada. Dall’Europa, la fiera vedrà una presenza ampliata di nuovi arrivati ​​da Spagna, Portogallo, Francia e Polonia, con la Romania rappresentata allo show per la prima volta. Ci sarà anche una significativa partecipazione di nuovi partecipanti dall’Asia, provenienti da Cina, Singapore e Corea del Sud, con la prima presenza dell’Indonesia allo show di Miami Beach.