Anna Gervasoni è la nuova rettrice della Liuc – Università Cattaneo

Gervasoni continuerà il lavoro del suo predecessore Federico Visconti, concentrandosi sul rinnovamento dei corsi di laurea magistrale, l’ottenimento di accreditamenti internazionali e l’avvio di un laboratorio per valorizzare la ricerca in collaborazione con le imprese. Con la sua nomina, le donne alla guida delle università lombarde diventano sei

Il Consiglio di amministrazione della Liuc – Università Cattaneo ha nominato all’unanimità Anna Gervasoni come nuova rettrice, incarico che assumerà dal primo novembre. Con la sua nomina, le donne alla guida delle università lombarde diventano sei: Maria Grazia Brambilla alla Statale, Donatella Sciuto al Politecnico, Elena Beccalli alla Cattolica, Maria Pierro all’Insubria e Giovanna Iannantuoni alla Biccocca (e alla guida della Crui).

Anna Gervasoni continuerà il lavoro del suo predecessore Federico Visconti, concentrandosi sul rinnovamento dei corsi di laurea magistrale con un approccio più esperienziale e collegato al mondo del lavoro, l’ottenimento degli accreditamenti internazionali Aacsb ed Efmd, e l’avvio di un laboratorio per valorizzare la ricerca in Economia e Ingegneria in collaborazione con le imprese.

“Economia, Ingegneria, PHD e Business School sono i pilastri su cui – spiega la neo rettrice Gervasoni – imposterò il lavoro, all’insegna di innovazione, internazionalizzazione e valorizzazione del naturale rapporto con le imprese”.

La Liuc, che include la Scuola di Economia, la Scuola di Ingegneria, la Business School e il programma di dottorato, sta affrontando la sfida del nuovo progetto Mill (Manufacturing, Innovation, Learning, Logistic) promosso da Confindustria Varese. Un progetto che mira a rafforzare il legame tra ricerca, formazione e mondo delle imprese.

“In un mercato estremamente competitivo vogliamo posizionarci ispirandoci ai migliori modelli internazionali, analogamente a quanto abbiamo fatto al momento della nascita dell’Università – ha affermato Riccardo Comerio, Presidente della Liuc.

Il curriculum di Anna Gervasoni

Anna Gervasoni è professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, con una carriera focalizzata sulla finanza innovativa. Ha iniziato il suo percorso accademico all’Università Bocconi, concentrandosi su venture capital e finanza per le infrastrutture. Dal 1997 è alla direzione generale di Aifi, l’associazione dei fondi di private equity, venture capital e private debt. Fa parte dei Consigli di Amministrazione di diverse società quotate, tra cui Banca Mediolanum, LU-VE e SOL.

Gervasoni è presente alla Liuc fin dalla sua fondazione nel 1991, contribuendo allo start up dell’università e promuovendo un ateneo vicino al mondo delle imprese e con ambizioni internazionali. Recentemente, come delegata del Rettore all’Internazionalizzazione, si è impegnata nel consolidamento di questa strategia.

Il commento del presidente di Confindustria Varese, Roberto Grassi

“I prossimi anni saranno fondamentali per il riposizionamento competitivo del nostro territorio. Una sfida nella quale la LIUC – Università Cattaneo ricoprirà un ruolo fondamentale” è il commento del Presidente di Confindustria Varese, Roberto Grassi. “MILL è alle porte e la sua realizzazione ha bisogno di tutte le migliori conoscenze, capacità, energie, persone. In questo senso la nomina di Anna Gervasoni a Rettore della LIUC rappresenta la scelta giusta nel momento giusto. La sua grande esperienza internazionale saprà incidere nei progetti e nelle iniziative che abbiamo in mente per perseguire gli obiettivi ambiziosi del Piano Strategico #Varese2050. Confindustria Varese fa dunque gli auguri di buon lavoro ad Anna Gervasoni e ringrazia Federico Visconti per l’importante opera svolta in questi anni e che continuerà a svolgere nei prossimi mesi fino all’ufficiale passaggio di consegne. La LIUC vanta un posizionamento di tutto rispetto nel panorama accademico nazionale, grazie a caratteristiche distintive ben precise. Prima di tutto, quella di essere l’Università nata dalle imprese per le imprese. Un elemento di attrattività di giovani e talenti di cui beneficia non solo il nostro territorio, ma tutto il Paese. Continueremo a impegnarci, a innovare e a investire per il futuro dei nostri ragazzi e le nostre ragazze. Con sempre maggiore forza, entusiasmo e nuove sinergie tra mondo accademico e sistema di rappresentanza del mondo industriale”.