Andriani: da Cdp e Credit Agricole 34 milioni per un nuovo stabilimento in Canada

L’accordo, assistito in parte dalla Garanzia di SACE, aiuterà l’azienda a garantire un miglior posizionamento competitivo dell’azienda all’estero. Con le risorse verrà realizzato un innovativo sito produttivo di pasta naturalmente priva di glutine, con criteri Esg.

Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e Crédit Agricole Italia hanno sottoscritto un accordo da 34 milioni di euro, con Garanzia Sace, per sostenere il Gruppo Andriani, azienda attiva nel settore dell’agroindustria e dell’innovation food, per la creazione di un nuovo stabilimento in Nord America. L’accordo mira a incrementare gli investimenti sostenibili, consolidare la presenza nel mercato nordamericano e potenziare le capacità produttive di pasta.

Esportare il Made in Italy in America

L’azienda mira a esportare l’italianità e i principi di un’alimentazione equilibrata, offrendo prodotti sani per le persone e per il pianeta. Andriani avrà, così, a disposizione risorse per realizzare un importante investimento in Canada, consistente nella costruzione di un nuovo sito produttivo. L’investimento, parte della strategia di internazionalizzazione dell’azienda, contribuirà a migliorare la sua posizione competitiva nel mercato nordamericano, aumentando le capacità produttive e favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro.

La struttura del finanziamento è legata al raggiungimento di specifici indicatori di performance ESG (Ambientale, Sociale e di Governance) identificati nel Piano di Sostenibilità di Andriani. Questi indicatori includono la gestione efficiente dei consumi energetici per ridurre le emissioni di CO2, il rafforzamento dell’economia circolare e la sostenibilità della catena di fornitura. L’accordo prevede inoltre meccanismi di premialità che riducono il costo del finanziamento in caso di raggiungimento di tali obiettivi.

Diventare il più grande produttore globale di pasta healthy sul mercato

L’operazione consentirà all’azienda di diventare il principale produttore globale di pasta salutare nel mercato, sia come co-packer che con il proprio marchio Felicia. L’azienda utilizzerà materie prime attentamente selezionate, lavorate e trasformate all’interno dei propri stabilimenti. Il nuovo sito produttivo sorgerà presso Innovation Park, a London nella contea di Middlesex, Ontario. I lavori inizieranno a luglio con l’obiettivo di produrre la prima confezione di pasta nel secondo trimestre del 2024.

“Sostenere la crescita internazionale delle imprese italiane e mettere a disposizione strumenti finanziari più efficaci e convenienti in caso di raggiungimento di specifici obiettivi ESG permette alle stesse di prepararsi a nuove e più ambiziose sfide future. Grazie a tale approccio, si genera infatti un duplice effetto positivo: rafforzare la competitività del tessuto imprenditoriale italiano puntando su uno dei settori chiave del “Made in Italy” e accelerare lo sviluppo sostenibile delle aziende, ha dichiarato Andrea Nuzzi, Responsabile Imprese e Istituzioni Finanziare di Cassa Depositi e Prestiti. Inoltre, in linea con quanto previsto dal nostro Piano Strategico 2022-2024, le operazioni nell’”innovation food” e nei comparti collegati rivestiranno un’importanza sempre crescente, a maggior ragione in quei casi in cui abbiamo l’opportunità di sostenere eccellenze territoriali come Andriani”.

“Questa operazione conferma il nostro impegno a supporto di una filiera strategica come quella dell’agroalimentare “Lavoriamo ogni giorno per intercettare le esigenze dei nostri clienti e siamo orgogliosi di sostenere i piani di crescita di un’eccellenza italiana con una forte vocazione alla sostenibilità e all’internazionalizzazione come Andriani” ha commentato Roberto Ghisellini, Condirettore Generale di Crédit Agricole Italia.

“Aver lavorato al fianco di Crédit Agricole Italia, CDP e SACE è stato, ancora una volta, un’esperienza fortificante per le nostre persone. Il lavoro di squadra è stato premiante ed ha permesso ad Andriani e a tutto il pool finanziario di concretizzare un’operazione che ha dello straordinario. Come italiano mi sento orgoglioso del risultato raggiunto, molto apprezzato dalle istituzioni Canadesi. Siamo grati a Crédit Agricole Italia, a CDP e a SACE per la fiducia e il sostegno, che ci permettono di ampliare il nostro raggio di azione, aprendoci in maniera sempre più efficace a nuovi mercati, implementando gli investimenti in innovazione e qualità di prodotti che mantengono al centro le persone e che promuovono nuovi modelli alimentari sostenibili, anche a livello internazionale” ha concluso Michele Andriani, Presidente e AD di Andriani S.p.A. Società Benefit.