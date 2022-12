Amgen acquisisce Horizon Therapeutics per 27,8 miliardi. È la più grande fusione del settore healthcare del 2022

Amgen pagherà 116,5 dollari per azione, con un premio del 19,7% rispetto al prezzo di chiusura di Horizon Therapeutics di venerdì

Dopo i rumors, arriva la conferma ufficiale. La società di biotecnologia californiana Amgen acquisirà Horizon Therapeutics, società biofarmaceutica irlandese specializzata in malattie rare e autoimmuni, per circa 27,8 miliardi di dollari. Si tratta del più grande accordo di M&A mai realizzato da Amgen, ma soprattutto della maggiore fusione del settore healthcare del 2022

“L’acquisizione di Horizon è un’opportunità interessante per Amgen, che si allinea alla strategia di crescita a lungo termine fornendo farmaci innovativi che soddisfano le esigenze dei pazienti con malattie gravi. I decenni di leadership di Amgen nell’infiammazione e nella nefrologia, combinato con la nostra presenza globale e le capacità biologiche di livello mondiale, ci consentirà di raggiungere molti più pazienti con farmaci di prima classe come Tepezza, Krystexxa e Uplizna”, ha affermato il ceo di Amgen Robert Bradway in un comunicato stampa.

Amgen acquisice Horizon Therapeutics: i dettagli dell’operazione

In base a quanto annunciato, Amgen pagherà, in contanti, 116,50 dollari per azione. Una cifra che corrisponde a un premio di circa il 47,9% rispetto al prezzo di chiusura del 29 novembre 2022 (ovvero l’ultimo prezzo prima dell’annuncio di una possibile offerta ai sensi delle regole di acquisizione irlandesi) e di circa il 19,7% rispetto al prezzo di chiusura di venerdì. L’acquisizione valuta l’intero capitale azionario di Horizon Therapeutics circa 27,8 miliardi di dollari su base completamente diluita e implica un valore d’impresa di circa 28,3 miliardi di dollari.

Secondo le stime di Amgen, l’operazione dovrebbe contribuire ad accelerare la crescita dei ricavi e aumentare gli utili per azione rettificati dal 2024. Inoltre, dovrebbe aumentare l’efficienza per il gruppo combinato, portando a una riduzione annua dei costi ante imposte stimata di almeno 500 milioni di dollari entro la fine del terzo anno fiscale successivo al completamento del deal.

La reazione di Wall Street

A Wall Street, a pochi minuti dall’avvio delle contrattazioni, il titolo Horizon Therapeutics vola del 14,5% a 111,35 dollari per azione, mentre le azioni Amgen viaggiano poco sotto la parità (-0,4%) a 277,51 dollari.