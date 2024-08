Amd sfida Nvidia nella corsa all’intelligenza artificiale: acquisisce ZT Systems per quasi 5 miliardi di dollari

L’accordo, del valore di 4,9 miliardi di dollari tra contanti e azioni, si concluderà entro la metà del 2025. L’obiettivo di Amd è potenziare la sua posizione nel mercato dei data center e sfidare il predominio di Nvidia

Amd, gigante dei semiconduttori con sede a Santa Clara, rilancia la competizione nel settore tecnologico con l’acquisizione di ZT Systems, un nome di spicco nelle soluzioni cloud. L’accordo, del valore di 4,9 miliardi di dollari tra contanti e azioni, segna un passo decisivo nella battaglia per la supremazia nell’IA, avvicinando Amd alla vetta occupata da Nvidia in un mercato sempre più agguerrito.

Gli investitori hanno accolto con entusiasmo la notizia, spingendo le azioni del produttore di chip a un rialzo del 4,2% lunedì e a una ulteriore crescita oggi nel pre-mercato. Ma anche il titolo di Nvidia ha visto un aumento del 4,35% ieri, grazie alla conferma di Goldman Sachs di un outlook positivo per l’azienda.

I dettagli dell’accordo

L’operazione, definita dal Financial Times come la mossa più ambiziosa del gruppo tecnologico dai tempi dell’acquisizione di Xilinx, è stata orchestrata con la collaborazione di colossi come Citi, Latham & Watkins, Goldman Sachs e Paul, Weiss. Il completamento dell’accordo è previsto per la prima metà del 2025, con i primi impatti positivi sui profitti attesi entro la fine dello stesso anno.

Il valore dell’acquisizione include un pagamento condizionale fino a 400 milioni di dollari, legato al raggiungimento di specifici obiettivi post-chiusura. Amd coprirà il 75% dell’acquisizione in contanti, mentre il restante 25% sarà saldato con azioni proprie, secondo quanto riportato da Reuters.

Inoltre, i ruoli dirigenziali sono stati chiaramente definiti: Franck Zhang continuerà a gestire l’aspetto industriale, mentre Doug Huang, presidente di ZT Systems, si focalizzerà sul design.

I commenti

Il colosso californiano dei semiconduttori vede questa acquisizione come una svolta strategica, destinata a potenziare le sue capacità nell’intelligenza artificiale, arricchendo la sua già forte competenza nel settore del silicio e del software. Lisa Su, ceo di Amd, ha dichiarato che si tratta del “passo più significativo nella nostra strategia a lungo termine nel campo dell’IA”, sottolineando l’importanza cruciale di ZT Systems per il futuro dell’azienda. L’integrazione di ZT Systems nel gruppo di business per data center di Amd permetterà all’azienda di sviluppare un’offerta “sistemica” completa, simile all’approccio che ha contribuito al successo di Nvidia.

Franck Zhang, ceo di ZT Systems, ha espresso grande entusiasmo per l’unione, evidenziando come questa sinergia permetterà di accelerare lo sviluppo e i test delle GPU IA di Amd, ampliando significativamente la sua quota di mercato. Inoltre, Amd ha recentemente lanciato la sua linea di chip AI MI300 e prevede di introdurre la prossima generazione MI350 nel 2025, per competere direttamente con la nuova linea Blackwell di GPU di Nvidia.

La strategia di Amd: investimenti e innovazioni per il dominio dell’IA

L’acquisizione di ZT Systems rappresenta l’ultimo tassello di una strategia aggressiva con cui il gruppo di Santa Clara mira a consolidare la sua posizione di leader. Negli ultimi 12 mesi, l’azienda ha investito circa un miliardo di dollari per potenziare il suo ecosistema IA, lanciando nuovi processori per laptop e desktop progettati per supportare l’intelligenza artificiale. Con clienti di peso come Microsoft e Meta, Amd è pronta a chiudere l’anno con un fatturato di 4,5 miliardi di dollari, segno della sua crescente forza e ambizione nel panorama tecnologico globale.

L’integrazione di ZT Systems rafforzerà l’offerta del gigante dei chip di Santa Clara, permettendole di avvicinarsi ulteriormente alla vasta gamma di soluzioni avanzate offerte da Nvidia. Anche se Nvidia resta in testa, con previsioni di ricavi da 100 miliardi di dollari per quest’anno, Amd sta rapidamente recuperando terreno, grazie a mosse strategiche ben mirate e a un impegno costante per colmare il divario competitivo.