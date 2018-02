Ambrosetti tra i migliori Think Tank al mondo

“The European House – Ambrosetti” è stata nominata per il quinto anno consecutivo tra i migliori Think Tank privati e indipendenti del “Global Go To Think Tanks Report” a cura dell’Università della Pennsylvania. In particolare, nella categoria “Best Private Think Tanks”, Ambrosetti è risultata al primo posto in Italia, nella top 10 europea e nella top 100 fra i 6,846 think tank analizzati a livello globale per l’edizione 2017 del rapporto. “Abbiamo chiuso il 2017 con il nostro record storico di crescita – si legge nel comunicato della società – e dato vita a piattaforme di altissimo livello come i Summit e Think Tank Internazionali”. Quanto ai numeri, “The European House – Ambrosetti” ha accompagnato la crescita di mille aziende e 10mila manager, prodotto 100 studi e scenari strategici, realizzato 90 progetti di governance per altrettante famiglie imprenditoriali e organizzato 300 incontri con 2mila esperti nazionali e internazionali coinvolti.