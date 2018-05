Ambiente, parte a Roma la campagna per le marmotte

Mercoledì 9 maggio, alle 18, ingresso libero al Museo di Zoologia per la proiezione in anteprima nazionale di “Corri marmotta”. Il documentario, con il patrocinio della Capitale e del WWF, è prodotto da Innovet per sensibilizzare contro l’uccisione del roditore

Le marmotte una volta finivano sulle spalle delle signore sotto forma di prezioso cappotto di pelliccia. Oggi la cultura è cambiata profondamente e la marmotta è una specie protetta. Proprio alla marmotta è dedicato in prima assoluta nella capitale, “Corri marmotta” il documentario per fermare quella chi i promotori chiamano “la strage delle marmotte alpine”. L’ingresso è libero e l’appuntamento è il 9 maggio, mercoledì, alle 18, al Museo Civico di Zoologia a Roma. La Capitale e il WWF scendono dunque in campo in difesa delle marmotte. Proprio da Roma, dalla Sala Convegni del Museo Civico di Zoologia, parte la campagna in difesa del roditore alpino “la cui strage – è la premessa della manifestazione – è stata autorizzata della provincia autonoma di Bolzano”. La campagna in favore delle marmotte ha ottenuto il patrocinio di Mountain Wilderness, Gaia Animali e Ambiente e WWF Italia ed è Innovet, produttore del documentario diretto dal documentarista e alpinista Carlo Alberto Pinelli, che vuole sensibilizzare l’opinione pubblica. “Corri marmotta”, girato da un regista grande esperto di ambiente e di Alta montagna, vuole aprire un dibattito costruttivo in difesa delle marmotte alpine, e stimolare soluzioni diverse dall’abbattimento annuale di 2000 esemplari, a tutto vantaggio dell’ecosistema e della biodiversità d’alta montagna. L’uccisione delle marmotte è stata autorizzata dalla provincia autonoma di Bolzano, in nome dei danni all’economia dell’alpeggio e del turismo invernale e in deroga a quanto previsto dalla legge nazionale sulla tutela della fauna selvatica, spiegano gli organizzatori. “Tutto nasce – racconta Renato della Valle, CEO di Innovet – da una passione, prima personale, e poi di Azienda, verso la Natura, la Montagna (in particolare quella dolomitica) e, in generale, il Mondo Animale… In più di un ventennio di attività, Innovet ha sviluppato prodotti innovativi che garantiscono salute e benessere a cani e gatti. È giunto il momento di restituire il successo dei nostri prodotti anche ad altri spicchi del mondo animale, investendo ad esempio nella tutela della fauna selvatica, la cui esistenza è sempre più a rischio, specie nelle zone antropizzate.” Ad animare la tavola rotonda che seguirà la proiezione del documentario presso il Museo Civico di Zoologia, ci saranno vari rappresentanti del mondo istituzionale ed ambientalista: Pinuccia Montanari, Assessore Sostenibilità Ambientale di Roma Capitale; Daniele Diaco, Presidente Commissione Ambiente Roma Capitale; Rosalba Matassa, Direttore Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale; Fulco Pratesi, Presidente onorario WWF; Carla Rocchi, Presidente Enpa; Marzia Novelli, Direttore Youpet tv ed altre personalità del mondo ambientalista. Sarà presente Bruno Cignini, Direttore del Museo.