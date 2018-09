Amazon Prime Now a Roma: quanto costa la spesa online

Con tre anni di ritardo rispetto a Milano arriva a Roma Amazon Prime Now: ecco quanto costa e come funziona

L’ora X è scattata mercoledì 19 settembre. A partire da oggi infatti, con quasi tre anni di ritardo rispetto a Milano, arriva a Roma Amazon Prime Now. Tradotto in parole povere: anche nella Capitale si potrà fare la spesa comodamente seduti sul divano per poi riceverla nelle ore successive.

Nel dettaglio, a Roma Prime Now metterà a disposizione circa 8mila prodotti venduti dai supermercati Pam Panorama: dal pane alla frutta, dai detersivi per la lavatrice a quelli per la casa, la lista della spesa è lunga.

AMAZON PRIME NOW: QUANTO COSTA

Sì, ma quanto costa? Una domanda che sorge spontanea. La risposta è “dipende”. Se si vuole ricevere la spesa direttamente alla propria porta di casa entro un’ora dall’acquisto si dovrà pagare un costo extra di 7,99 euro.

Se invece l’importo della nostra spesa è superiore a 50 euro – 25 entro il 31 dicembre 2018 – e si riesce ad aspettare qualche ora in più (ognuno può indicare due ore della giornata in cui è disponibile a ricevere la consegna), la spesa arriverà direttamente a casa senza costi aggiuntivi. Il servizio è attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

AMAZON PRIME NOW: COME SI USA

Possiamo fare la nostra spesa online sia sul sito che sull’App. Amazon. Prima però occorrerà controllare se il servizio è attivo nella nostra zona, inserendo nello spazio dedicato il CAP.

Attenzione però perché Prime Now è disponibile solo per i clienti abbonati a Prime.