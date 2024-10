Amazon Prime Day ottobre 2024, ancora pochi giorni: ecco quando e cosa sapere su offerte e migliori sconti

È partito il countdown per il Prime Day di ottobre 2024: martedì 8 e mercoledì 9 ottobre, Amazon offrirà promozioni su un’ampia selezione di prodotti. Ecco cosa sapere

Il Prime Day di ottobre 2024 si avvicina: martedì 8 e mercoledì 9 ottobre, Amazon offrirà promozioni su un’ampia selezione di prodotti. Questa è un’ottima occasione per fare acquisti anticipati per Natale o per sfruttare sconti su articoli desiderati. È importante tenere a mente, però, che alcuni sconti saranno disponibili solo fino a esaurimento scorte; quindi, una preparazione adeguata è fondamentale per non perdere occasioni vantaggiose.

Anche quest’anno, il Prime Day di ottobre si presenta come un’esclusiva anteprima del Black Friday, dedicata a chi è già membro del servizio di consegne veloci Amazon Prime. In aggiunta alle offerte principali, gli utenti potranno approfittare di una mezza giornata di sconti anticipati su prodotti a marchio Amazon, che includono lettori di ebook Kindle, Fire TV Stick e smart speaker Echo.

Amazon Prime Day ottobre 2024: quando iniziano le offerte?

Come per la maggior parte degli eventi di sconto organizzati da Amazon, il Prime Day di ottobre si svolgerà su due giorni. Le offerte inizieranno alla mezzanotte di martedì 8 ottobre e si concluderanno alle 23:59 di mercoledì 9 ottobre. Durante queste 48 ore, migliaia di prodotti saranno disponibili a sconti variabili: alcuni saranno davvero irresistibili, mentre altri potrebbero risultare meno interessanti. Gli utenti possono trovare affari vantaggiosi su vari servizi, tra cui:

Amazon Music Unlimited : il servizio di streaming musicale offre periodi di prova gratuiti di 3-4 mesi, permettendo ai nuovi utenti di scoprire una vasta libreria di canzoni e playlist.

: il servizio di streaming musicale offre periodi di prova gratuiti di 3-4 mesi, permettendo ai nuovi utenti di scoprire una vasta libreria di canzoni e playlist. Amazon Fashion : in arrivo sconti fino al 30% su abbigliamento e accessori, rendendo questo il momento perfetto per rinnovare il guardaroba.

: in arrivo sconti fino al 30% su abbigliamento e accessori, rendendo questo il momento perfetto per rinnovare il guardaroba. Amazon Fresh: questo servizio di consegna di generi alimentari offrirà sconti fino al 35% su articoli selezionati, semplificando la spesa quotidiana

Prime Day di Amazon: ecco come partecipare (anche gratis)

Come per il Prime Day tradizionale, è fondamentale essere iscritti ad Amazon Prime per partecipare. Oltre a sconti esclusivi, il programma include spedizioni veloci e gratuite, accesso a Prime Video e molti altri vantaggi. È possibile scegliere un abbonamento mensile a 4,99 euro o annuale a 49,90 euro. Gli studenti possono approfittare di tariffe ridotte con Amazon Prime Student: 2,49 euro al mese o 24,95 euro all’anno. Inoltre, esiste un periodo di prova gratuita di 30 giorni per gli abbonamenti standard e di 90 giorni per gli studenti, che consente di accedere a tutte le promozioni senza alcun impegno.

Come sfruttare al meglio le offerte Amazon durante il Prime Day di ottobre

Essere preparati è fondamentale per sfruttare al massimo il Prime Day. È consigliabile visitare la pagina dedicata alle offerte: Festa Prime, e avere un piano per non perdere le migliori promozioni.

Gli abbonati possono attivare le notifiche nell’app di Amazon per rimanere aggiornati sulle offerte più interessanti. In alternativa, è possibile chiedere a Alexa di impostare un promemoria per il Prime Day.

Amazon, politiche di reso e garanzia: cosa sapere

Per quanto riguarda le politiche di reso, gli utenti hanno a disposizione 14 giorni per restituire un prodotto che non soddisfa le aspettative, con un’estensione a 30 giorni per molti articoli. Gli abbonati a Prime non pagano spese di restituzione, ma è sempre consigliabile controllare le condizioni specifiche per ciascun prodotto.

Se si acquista da venditori terzi, il processo di reso potrebbe essere più complesso. In caso di problemi, si consiglia di contattare il venditore direttamente tramite la pagina d’ordine e fornire foto per chiarire la situazione.

Per difetti riscontrati dopo il periodo di recesso, è possibile segnalare il problema fino a 26 mesi dopo l’acquisto, a condizione che non sia stato causato da un uso improprio.