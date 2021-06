Amazon: altri 3.000 posti di lavoro in Italia nel 2021

Altre 3 mila assunzioni a tempo indeterminato in Italia per il colosso americano del Big Tech che porta così a 12.500 i suoi dipendenti nel nostro Paese – Bezos nello spazio con la Blue Origin il 20 luglio

Amazon punta sempre di più sul mercato italiano. Proliferano i centri di smistamento, soprattutto al Nord Italia, e il colosso americano è pronto nei prossimi mesi a portare il totale dei suoi dipendenti in Italia a 12.500, con l’aggiunta di altri 3.000 impieghi a tempo indeterminato entro il 2021. Il ventaglio delle nuove opportunità spazia dalla logistica al machine learning e coinvolte le oltre 50 sedi italiane. Nella prima area si inserisce il “Piano Italia” del colosso che dichiara di creare opportunità di crescita per l’economia italiana con un investimento di oltre 350 milioni di euro in tre nuovi centri in Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte, che apriranno in autunno.

Nel corso dell’anno verranno infatti aperti due centri di distribuzione, rispettivamente a Novara e Cividate al Piano, in provincia di Bergamo, un centro di smistamento a Spilamberto, a Modena oltre a 11 depositi di smistamento in Piemonte, Trentino-AltoAdige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Marche. Amazon ha recentemente presentato anche l’European Innovation Lab a Vercelli, progettato per sviluppare e implementare nuove tecnologie per accrescere ulteriormente la sicurezza dei propri dipendenti e migliorarne costantemente l’esperienza lavorativa. “La crescita del digitale è una opportunità di ripartenza per il Paese e noi vogliamo dare il nostro contributo”, spiega Mariangela Marseglia, country manager di Amazon.it e Amazon.es.

“Ai suoi dipendenti Amazon offre un’ampia gamma di ruoli disponibili per ogni tipo di esperienza e titolo di istruzione con salari competitivi, oltre a benefit, opportunità di aggiornamento professionale e di carriera, in un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo”, sostiene la società, che ha anche comunicato che sono iniziate le vaccinazioni anti-Covid 19 ma in assenza di un confronto con le rappresentanze sindacali.

Ma dal colosso dell’e-commerce oggi arriva anche un’altra notizia: Jeff Bezos andrà nello spazio tra poco più di un mese. Oltre ad aver creato Amazon, Bezos è infatti il patron e fondatore della compagnia spaziale Blue Origin. Insieme al fratello Mark e al vincitore di un’asta per il terzo biglietto, parteciperà al primo viaggio turistico spaziale della capsula New Shepard. “Da quando avevo cinque anni sogno di viaggiare nello spazio. Il 20 luglio farò questo viaggio con mio fratello. La più grande avventura, con il mio migliore amico”, ha scritto il miliardario in un post su Instagram.