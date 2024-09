Amazon, addio allo smart working: dipendenti in ufficio 5 giorni a settimana

Il ritorno in presenza scatterà a partire dal 2 gennaio. l’Ad Jassy: “Il ritorno in ufficio richiederà aggiustamenti”

Amazon ha deciso di dire addio allo smart working: Il colosso mondiale dell’e-commerce ha infatti deciso di richiamare in sede i suoi dipendenti che dovranno tornare dietro la scrivania per cinque giorni a settimana. Il ritorno in presenza scatterà a partire dal 2 gennaio.

“Siamo consapevoli che alcuni dei nostri collaboratori possono aver impostato la propria vita personale in modo tale che il ritorno in ufficio per cinque giorni alla settimana richiederà alcuni aggiustamenti”, ha affermato l’amministratore delegato Andy Jassy nel messaggio, pubblicato anche sul blog aziendale di Amazon.

Attualmente i dipendenti di Amazon possono lavorare da casa due giorni a settimana: dopo la pandemia, in cui la stragrande maggioranza dei lavoratori lavorava da casa, la società aveva infatti chiesto ai dipendenti di lavorare in ufficio almeno tre giorni, a seconda delle esigenze del proprio team.

Martedì,con una nota al personale, Amazon ha però fatto un ulteriore passo e ha stabilito che i dipendenti non potranno più lavorare in smart working, ma dovranno tornare in ufficio cinque giorni a settimana su sette.

Il lavoro da remoto sarà consentito solo in circostanze straordinarie, come emergenze domestiche o malattie proprie o dei familiari. Secondo le previsioni, il nuovo assetto lavorativo riguarderà 1,5 milioni di dipendenti Amazon sparsi per il mondo.

L’amministratore delegato Andy Jassy ha scritto che lo stop allo smart working permetterà ai lavoratori di migliorare le proprie prestazioni, incentivandoli a “inventare, collaborare e rimanere in contatto tra loro”. Ha inoltre aggiunto che il periodo in cui Amazon ha sperimentato il lavoro in remoto ha rafforzato la convinzione dell’azienda sui vantaggi di quello in presenza.