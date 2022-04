Alta Velocità italiana in Francia, il Frecciarossa 1000 di Fs-Trenitalia debutta tra Parigi e Lione

Il Frecciarossa 1000 ad Alta Velocità di Fs-Trenitalia debutta su una rotta completamente francese, la Parigi-Lione, dopo l’avvio a dicembre del servizio Milano-Parigi

L’Alta Velocità in Francia è sempre più italiana. Ieri Trenitalia, del gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane, ha effettuato il primo collegamento ad Alta Velocità in territorio completamente francese con un treno Frecciarossa 1000 che ha viaggiato tra Parigi e Lione. Dopo il debutto del 18 dicembre scorso con il servizio Milano-Parigi – con il quale Trenitalia è divenuta il primo operatore ferroviario italiano ad entrare sul mercato dell’Alta Velocità francese in virtù della liberalizzazione ferroviaria decisa dall’Unione Europea – il collegamento tra Parigi e Lione è un altro passo avanti per il trasporto transalpino e continentale e naturalmente per le Ferrovie Italiane.

Il debutto del Frecciarossa in territorio esclusivamente francese

Il Frecciarossa 1000 è partito ieri alle 17.11 dalla stazione di Lyon Perrache e, dopo la fermata a Lyon Part Dieu, ha raggiunto Paris Gare de Lyon.

Ora i vertici delle Fs e di Trenitalia (che ha affidato il lancio dell’AV in Francia alla controllata Trenitalia France) si augurano di ripetere il successo del servizio Milano-Parigi, che è stata la prima tappa per esportare l’esperienza e il know how del Made in Italy oltralpe. In tre mesi e mezzo dal debutto del 18 dicembre sono stati circa 150 mila i viaggiatori che sono saliti a bordo del Frecciarossa tra il capoluogo lombardo e la capitale francese e viceversa, con un tasso medio di riempimento dei posti dell’87 per cento.

Per allietare i passeggeri che usano l’Alta Velocità italiana in territorio francese le Ferrovie hanno distribuito gratuitamente il magazine La Freccia Sans Frontieres, edizione bilingue della Freccia.