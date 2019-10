Alta Velocità, con la liberalizzazione più crescita

Il presidente dell’Autorità per i Trasporti, Andrea Camanzi, ha illustrato a Madrid i vantaggi in Italia dopo l’apertura del mercato: prezzi per passeggero/km in calo e forte aumento di treni e passeggeri verso le città interessate

La liberalizzazione del trasporto passeggeri sull’alta velocità ha fatto bene al mercato. Lo dicono i dati dell’Autorità di Regolamentazione dei Trasporti. Primo tra tutti quello relativo al tasso di crescita annuo di passeggeri per chilometro che dal 2010 al 2011 è aumento del 3,8%. Poi è arrivato il 2012, l’anno della liberalizzazione, e Italo ha fatto il suo ingresso nell’alta velocità italiana. Da quel momento in poi il tasso di crescita annuo di passeggeri per chilometro è salito del 12,3%. Tasso di Crescita Annuo I benefici per i passeggeri si sono visti anche sui prezzi. Dal 2012 al 2018 infatti, i ricavi passeggeri per chilometro sono scesi del 3%. Tradotto in parole povere: grazie alla liberalizzazione il prezzo dei biglietti è sceso. Ricavi passeggeri per Km Parallelamente però è aumentato il numero di treni che permettono ai passeggeri di spostarsi da una città all’altra, Sulle tratte principali, le percentuali sono a tre cifre: Torino – Milano: +387%,

Roma – Napoli: +353%,

Firenze – Roma: +230%;

Bologna – Firenze: +211%,

Milano – Bologna: +217%. Questi alcuni dei dati che il presidente dell’Autorità, Andrea Camanzi, ha presentato a Madrid venerdì 4 ottobre in occasione della prima giornata sul settore ferroviario organizzata dalla CNMC (Commissione nazionale della concorrenza e del mercato) spagnola che, in questo ambito, svolge i compiti di organismo di regolazione indipendente. L’iniziativa si è inserita nel contesto della prevista apertura del mercato ferroviario del trasporto di passeggeri spagnolo alla concorrenza, processo nel quale i regolatori europei sono direttamente coinvolti. La presentazione si è svolta alla presenza del vice-ministro dello sviluppo economico e vi hanno partecipato rappresentanti delle imprese e del governo.