Alluvione Emilia Romagna: 2 miliardi di danni per l’agricoltura. Sopralluogo di Meloni in vista del Cdm martedì

È salito a 15 il numero delle vittime dell’alluvione in Emilia Romagna e rimane l’allerta rossa per domani 22 maggio a causa di frane e piene. Scuole chiuse a Ravenna

Brilla finalmente il sole in Emilia Romagna nelle zone colpite dall’alluvione, ma il pericolo restano le frane e le piene e la Protezione civile conferma l’allerta rossa anche per domani lunedì 22 giugno. In Piemonte si attende la piena del Po e la situazione rimane critica. La premier Giorgia Meloni è atterrata a Rimini dal Giappone ed è subito ripartita in elicottero per verificare di persona la situazione sul territorio in attesa di incontrare il presidente della Regione Stefano Bonaccini, probabilmente nella sede della prefettura a Forlì. Dopo il sopralluogo, occorre fare il punto della situazione in vista del Consiglio dei ministri (Cdm) confermato per martedì. Si cominciano a fare i primi conti dei danni enormi cui occorrerà riparare mentre i tecnici stanno deviando il flusso di acqua nel Canale emiliano romagnolo che normalmente porta l’acqua dal Po verso le campagne per irrigarle. Ora invece, attraverso una manovra manuale sulle valvole, si cercherà di imprimere il flusso contrario all’acqua per farla defluire verso il mare.

Alluvione Emilia Romagna: gli sfollati e i danni

Sono 26 mila gli sfollati (10 mila in meno), di cui 20.000 nel ravennate; 43 i comuni ancora coinvolti negli allagamenti e 305 le frane attive. Secondo Coldiretti sono 250mila animali da salvare, fra bovini, ovini e suini, mentre il raccolto di frutta è compromesso per 4-5 anni. Secondo Il Resto del Carlino è salito a 15 il numero delle vittime.

“Parliamo di miliardi di danni”, è l’approccio prudente dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla sentito da La Repubblica, che preferisce non azzardare cifre. Parte della Romagna è ancora sott’acqua e non è effettivamente facile stimare i danni dell’alluvione. Gli agricoltori calcolano ricadute che vanno da 1 a oltre 2 miliardi a seconda delle associazioni mentre i ministri Salvini e Piantedosi hanno stimato 620 milioni per le strade e le infrastrutture della Regione ma senza contare le strade comunali. Poi vanno aggiunti turismo, industria e servizi. Per l’alluvione del 2 e 3 maggio la Regione aveva parlato di almeno un miliardo di danni. Il contro è quindi destinato a salire ben oltre le prime stime.

Scuole, palestre e cimiteri chiusi domani lunedì 22 maggio a Ravenna dove per ora si è riusciti ad evitare l’allagamento grazie alle manovre sul Cer.

Alluvione Emilia Romagna: treni ancora sospesi nelle zone alluvionate

“La circolazione permane sospesa tra Faenza e Rimini, tra Ferrara e Rimini, tra Ravenna e Faenza via Granarolo, tra Ravenna e Castel Bolognese via Lugo”, informa Trenitalia. “Per i treni Alta Velocità e InterCity, programmati nel tratto interessato, non è possibile garantire la prosecuzione del viaggio. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali subiscono ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni”. “A causa del perdurare delle condizioni meteo critiche che stanno interessando la regione, non si hanno al momento previsioni sul ripristino della circolazione ferroviaria. È possibile rinunciare o riprogrammare il viaggio”.

Alluvione Emilia Romagna: Meloni vede Bonaccini

Giorgia Meloni ha lasciato il G7 Hiroshima in Giappone come annunciato ed è atterrata a Rimini intorno alle 12. È subito ripartita in elicottero per un sopralluogo sulle zone colpite dall’alluvione Emilia Romagna. Nell’agenda ci sono l’incontro in prefettura a Forlì e con il presidente della Regione Stefano Bonaccini che nel frattempo è stato a Cesena. Martedì il Consiglio dei ministri straordinario sull’emergenza che quantificherà i danni e stanzierà le necessarie somme per i primi interventi.