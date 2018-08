Allarme meteo, maltempo quasi ovunque nel weekend

In arrivo un weekend che potrebbe segnare la fine dell’estate: al Sud già piove, tra venerdì e sabato forti precipitazioni (anche nevose) attese in tutta la Penisola, con le temperature massime che tra domenica e lunedì scenderanno anche di 10-15 gradi.

L’estate sta finendo. O quanto meno, già nelle prossime ore e per tutto il weekend, subirà un forte ridimensionamento, ben più corposo e più esteso rispetto all’ondata di maltempo di Ferragosto, che non interessò tutte le regioni e non comportò un ribasso così significativo. Stavolta invece è tutta la Penisola, isole comprese, ad essere in pre-allerta di livello giallo: ovunque, esclusi la provincia di Roma e il Salento, si attendono forti precipitazioni nei prossimi giorni, persino con nevicate in montagna fino ai 1.800 metri, e un ribasso delle temperature generalizzato, anche di 10-15 gradi a seconda delle aree. Si parte dalle regioni del Sud, già interessate in queste ore dal maltempo e dove l’allerta rimarrà più alta (in particolare in Sicilia e in Calabria, con livelli di allarme arancioni e rossi, cioè fenomeni di moderata e/o forte intensità), poi nel weekend una perturbazione proveniente dal Nord Europa farà irruzione sul nostro paese e porterà il maltempo ovunque, con particolare intensità sul Veneto e il Nord-Est.

Le prime piogge al Nord sono attese per la serata di venerdì, ma a presentarsi particolarmente instabile è la giornata di sabato, con temporali frequenti, anche accompagnati da grandine, prima sulle regioni settentrionali e poi via via anche su parte del Centro. Le regioni più a rischio, oltre al Nord-Est, sono Lombardia e Marche. Anche a Milano è atteso un nubifragio, nelle ore serali, con le temperature sia minime che massime che l’indomani scenderanno di 8-10 gradi. Nella notte tra sabato e domenica sulle Alpi potrà anche nevicare (in particolare nell’Alto Adige e nel bellunese), mentre domenica al Nord tornerà il sole, col maltempo che si sposta verso il Centro-Sud, in particolare sul versante orientale. Anche in questo caso sarà alta la probabilità di fenomeni violenti, in particolare in particolare sulle aree costiere tra Emilia Romagna e Marche, nonché su quelle abruzzesi e molisane. Gradualmente tra domenica e lunedì tornerà il sole quasi ovunque, ma la perturbazione porterà una bella rinfrescata generale: domenica e lunedì le massime saranno dappertutto inferiori ai 30 gradi, persino sotto la media del periodo. A Milano i gradi saranno 26, a Roma e a Napoli 29, a Torino 25, a Bologna 26, a Firenze 27, ad Ancona addirittura 24 e da Nord a Sud le minime saranno abbondantemente sotto i 20 gradi: a Trieste 13, a Bolzano 8. E’ già tempo di rimettere le coperte.