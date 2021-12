Allarme Covid: 54.762 nuovi casi in Italia e oltre 100 mila in Francia

La variante Omicron corre e getta di nuovo nella paura larga part del mondo. In Italia i casi di contagio hanno superato i 54 mila mila e in Francia addirittura i 100 mila – Aumentano anche i decessi e il tasso di positività – Annullati 6 mila voli

La variante Omicron avanza più velocemente del previsto e semina il panico. I casi di contagio da Covid aumentano a vista d’occhio e oggi in Italia sono stati ben 54.762 in un solo giorno (il doppio della settimana scorsa), con la Lombardia in cima alla lista nera con 17.332 casi. A distanza seguono Veneto (5.400), Campania (4.800), Lazio (4.170) e Piemonte (3.3.750).

Quello stabilito oggi è’ il record di contagi giornalieri in Italia dall’inizio della pandemia.





Ancora peggio sta andando la pandemia in Francia dove i casi hanno superato la soglia psicologica dei 100 mila casi, come in precedenza la Gran Bretagna.

In Italia, come negli altri Paesi, aumentano anche i decessi (oggi 144 che portano il numero dei morti per Covid a 5.622.141 dall’inizio della pandemia), i ricoveri e il ricorsi alla terapia intensiva mentre il tasso di positività sale al 5,6%.

L’inasprimento del Covid ha letteralmente mandato in tilt il trasporto aereo mettendo fuori gioco molti equipaggi: oggi sono stati annullati ben 6 mila voli.