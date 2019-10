Alitalia, proroga solo di 1 mese e condizionata

Il Ministro dello Sviluppo Patuanelli fissa la nuova data – il 21 novembre – entro cui chiudere la partita. Nuovo prestito e commissari in campo

“Il Ministro Stefano Patuanelli ha autorizzato una ulteriore proroga per la presentazione dell’offerta vincolante per la nuova Alitalia al 21 novembre 2019, subordinata a due condizioni:

intervento diretto dei Commissari e immediato confronto con gli offerenti;

una richiesta di aggiornamento quotidiano sullo stato di avanzamento dei lavori”.

Assolutamente laconico il comunicato del Ministero dello Sviluppo con il quale si annuncia che la richiesta avanzata da Ferrovie per proseguire altre 8 settimane la trattativa che consenta di chiudere il salvataggio della compagnia, è stata accolta ma solo in parte.

Scaduto il termine del 15 ottobre senza che si sia potuta trovare una soluzione concordata per rimettere in pista la compagnia con nuovi partner, arriva dunque il mini-rinvio chiesto dalle Fs e avallato dai commissari che ora dovranno entrare direttamente in gioco. La copertura finanziaria per consentire ad Alitalia di continuare a volare è stata inserita nel decreto fiscale approvato la settimana scorsa del governo con la formula “salvo intese”.

Come si ricorda, sia Fs che Atlantia (controllante di Aeroporti di Roma) dovrebbero acquisire una quota del 35% della compagnia e il Ministero Economia un altro 15%. Il tentativo sarebbe di far salire a bordo anche Delta al 15%. Il pressing è in corso proprio mentre si è fatta nuovamente avanti Lufthansa: