Alibaba, dopo gli utili i bond: collocati 5 miliardi

È corsa alle obbligazioni: Il colosso cinese ha piazzato quattro serie di bond, di cui una green. Operazioni importanti anche per Iliad e Italgas.

E’ il momento dei bond e lo dimostra anche l’ultima operazione di Alibaba, il gigante dell’e-commerce cinese che nonostante le tensioni finanziarie degli ultimi mesi, dovute allo scontro tra il fondatore Jack Ma e le autorità locali, è riuscita a piazzare 5 miliardi di dollari in obbligazioni. Nel dettaglio, Alibaba ha emesso quattro serie di obbligazioni con un prezzo compreso tra il 2,143% e il 3,251%: ha venduto 1,5 miliardi di dollari ciascuno di obbligazioni a 10 e 30 anni, più 1 miliardo di dollari sia di bond con scadenza a 20 che a 40 anni.

L’operazione ha anche un valore green, come sempre più frequentemente accade in giro per il mondo: le obbligazioni a 20 anni sono infatti bond sostenibili e i proventi saranno utilizzati per finanziare progetti come la costruzione di uffici più ecologici o l’installazione di data center più efficienti dal punto di vista energetico. Pochi giorni da il gruppo ha anche pubblicato la trimestrale, che ha superato le previsioni, con utili in aumento del 52% per l’equivalente di 12,3 miliardi di dollari, mentre le vendite sono aumentate del 37%.

NUOVE EMISSIONI ANCHE PER ILIAD E ITALGAS

Anche in Europa, proprio in queste ore è arrivata la notizia di altre due emissioni. Si tratta di Iliad, l’operatore tlc francese da qualche anno operativo anche in Italia, e di Italgas. Iliad ha collocato con successo l’emissione obbligazionaria in doppia tranche per un importo complessivo di 1,3 miliardi di euro, la più grande emissione di obbligazioni per un emittente senza rating dalla precedente emissione in doppia tranche proprio di Iliad nel 2018.

Le caratteristiche principali di questi prestiti sono le seguenti: la prima tranche è dell’importo di 600 milioni di euro, della durata di 3 anni (scadenza 11 febbraio 2024) e presenta una cedola annua dello 0,750%; la seconda tranche ha un importo di 700 milioni di euro, della durata di 7 anni (scadenza 11 febbraio 2028) e che presenta una cedola annua dell’1,875%. La domanda complessiva ha persino triplicato l’offerta, raggiungendo i 3,9 miliardi di euro.

Infine, Italgas. Il gruppo italiano, che ha un rating BBB+ per Fitch e Baa2 per Moody’s, ha lanciato una nuova emissione obbligazionaria “dual tranche” a tasso fisso con scadenze a 7 e 12 anni, di 500 milioni di euro ciascuna, rivolta solo a investitori istituzionali. Inoltre è stata presentata un’offerta di acquisto rivolta ai portatori dei seguenti titoli obbligazionari emessi da Italgas a valere sul proprio programma Euro Medium Term Note: 750.000.000 euro allo 0,500%, in scadenza il 19 gennaio 2022, e 650.000.000 euro all’1,125%, in scadenza il 14 marzo 2024.