Algebris chiama Chicco Testa alla presidenza di Omnysist, al top dei servizi innovativi per la gestione rifiuti

La società, rilevata lo scorso anno da Algebris, Green transitino Fund è in primo piano nelle soluzioni innovative per la gestione dei rifiuti industriali

Chicco Testa è stato nominato presidente del Consiglio di Amministrazione di Omnysist S.p.A., uno dei principali fornitori italiani di soluzioni innovative per la gestione dei rifiuti per clienti industriali.

La nomina è arrivata in occasione dell’assemblea degli azionisti di Omnisyst, la cui maggioranza è stata rilevata lo scorso anno da Algebris Green Transition Fund, il fondo di private equity gestito da Luca Valerio Camerano e focalizzato sulla transizione energetica, economia circolare, smart cities & agritech. Il Fondo ha raccolto impegni da importanti investitori italiani ed esteri per oltre 260 milioni di euro.

Chicco Testa contro gli estemisti delle politiche green

Da sempre impegnato nella difesa dell’ambiente, Testa recentemente ha sottolineato la necessità di una ricomposizione dello scontro in atto tra opposti estremismi, da una parte ambientalisti radicali e dall’altra i negazionisti. Attualmente Testa è il presidente di Assoambiente, l’associazione che raggruppa 500 imprese attive nel settore dell’igiene urbana e ricopre altre importanti posizioni anche in aziende attive nei settori dell’ambiente e dell’energia e dell’Internet of things, dice una nota. È stato tra i fondatori di Legambiente, collabora attualmente con diverse testate giornalistiche ed è autore di diversi libri su temi legati all’energia e ambiente. “Sono felice di entrare a far parte del Consiglio di amministrazione di Omnisyst e di assumere l’incarico di Presidente. Omnisyst è leader italiana di soluzioni per la gestione dei rifiuti e siamo pronti a confermare tale leadership, puntando verso uno sviluppo sempre più sostenibile” ha commentato il neopresidente.

Manager e imprenditore di grande esperienza, è stato presidente del Cda di ENEL e di Sorgenia, partner di Rothschild Italia, Vicepresidente del Fondo Dea Capital e membro dell’Advisory Board di Carlyle P.E.

L’attività di Omnisyst

Omnisyst opera dal 1995 nel settore dell’ambiente e fornisce alle imprese industriali servizi integrati nel campo della gestione, della logistica, del trattamento, del riciclo e del recupero dei rifiuti. Garantisce la gestione digitale dell’intero processo grazie ad un software proprietario, nonché il monitoraggio e la compensazione delle emissioni di CO2 legate alla gestione dei rifiuti, oltre ad altri indicatori ambientali utili alle aziende per tracciare l’intera catena del valore dei propri prodotti.

“Siamo particolarmente lieti che un manager con un’esperienza così profonda nel settore dell’ambiente abbia accettato di presiedere il Cda di Omnisyst, società con un modello di business fortemente innovativo ed impegnata in un ambizioso percorso di crescita. Siamo sicuri che la presenza di Chicco Testa contribuirà sia a migliorare la governance della Società, che ad accelerarne il percorso di espansione”, ha dichiarato Luca Valerio Camerano, Managing Director e Senior Partner di Algebris Green Transition Fund. “Insieme a Ezio Speziali, fondatore e Amministratore Delegato di Omnisyst, la società conta ad oggi un team d’eccellenza. “