Alfa Parf completa l’acquisizione di Tricobiotos: rilevato il restante 10%

Nel ruolo di presidente è stato scelto Attilio Brambilla, vice presidente di Alfa Parf – Per quello di ad Guillermo Bordachar, cfo di Alfa Parf

Alfa Parf ha completato l’acquisizione di Tricobiotos. Dopo aver rilevato lo scorso agosto il 90% dell’azienda, attiva nei prodotti professionali per capelli, ora anche il restante 10% è passato sotto il controllo della multinazionale dell’industria cosmetica professionale che produce e commercializza prodotti per la cura dei capelli e della pelle e apparecchiature per l’estetica.

Nel 2022 Alfa Parf Group ha conseguito un fatturato consolidato di 333,9 milioni di euro, in crescita del 22,2% rispetto ai 273,1 milioni del 2022.

Alfa Parf conquista Tricobiotos: Brambilla presidente, Bordachar nuovo ad

La quota rilevata ad agosto era detenuta dal fondo Alto Capital IV (fondo di private equity gestito da Alto Partners Sgr) e dalla famiglia Bucaioni (attraverso Mama Holding). In seguito al completamento dell’acquisizione, Marco Bucaioni, fondatore di Tricobiotos, ha lasciato le cariche fin qui detenute nella società dopo aver offerto una preziosa collaborazione per favorirne l’integrazione con Alfa Parf Group.

Attilio Brambilla, vice presidente di Alfa Parf Group, ha assunto il ruolo di presidente di Tricobiotos, mentre Guillermo Bordachar, chief operating officer di Alfa Parf Group, è il nuovo amministratore delegato di Tricobiotos.