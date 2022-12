Al MoMA di New York: Pinocchio del film di animazione di Guillermo del Toro

Il Museum of Modern Art presenta Guillermo del Toro: Crafting Pinocchio, una mostra dedicata all’artigianato che è alla base del primo film d’animazione in stop-motion del celebre regista. Una piece teatrale il 26 dicembre 2022

In mostra nelle Gallerie Paul J. Sachs al secondo piano e nel Debra and Leon Black Family Film Center fino al 15 aprile 2023, la mostra offrirà ai visitatori uno sguardo dietro le quinte dell’artigianato processo creativo per realizzare l’ultimo film di del Toro, Pinocchio di Guillermo del Toro (2022).

Pinocchio in una piece teatrale per le festività di Natale

Oltre alle presentazioni in galleria, il MoMA proietterà il Pinocchio di Guillermo del Toro una piece teatrale dal 26 dicembre al 4 gennaio e una retrospettiva completa dei film di del Toro, dal 4 al 29 gennaio

Guillermo del Toro: Crafting Pinocchio è organizzato da Ron Magliozzi, curatore, e Brittany Shaw, assistente curatoriale, con Kyla Gordon, assistente alla ricerca, dipartimento di cinema. “Con Pinocchio di Guillermo del Toro, abbiamo avuto l’opportunità unica di organizzare una mostra durante la produzione attiva di un lungometraggio di uno dei cineasti più importanti di questa generazione“, afferma il curatore Ron Magliozzi.

Guillermo del Toro: Crafting Pinocchio inviterà i visitatori a esplorare l’artigianato collaborativo del cinema d’animazione in stop-motion, dallo sviluppo del look al processo di produzione lungo anni, attraverso una presentazione di cinque set completi e quattro grandi set, insieme a pupazzi e marionette , bozzetti, stampi scultorei, disegni, materiali di sviluppo, video time-lapse e motion test, prove colore digitali, fotografie d’archivio e oggetti di scena del film. Fotografie dei 375 membri dell’equipaggio di Shadow Machine a Portland, Oregon; Taller del Chucho a Guadalajara, in Messico; e McKinnon & Saunders ad Altrincham, in Inghilterra, che hanno lavorato tutti insieme sotto la direzione di del Toro per dare vita al classico reinventato.

La mostra si aprirà nelle gallerie del secondo piano con l‘esposizione scenografica di tre edizioni classiche e contemporanee del libro di Carlo Collodi Le avventure di Pinocchio (1883) dall’Italia e dagli Stati Uniti, tra cui l’edizione del 2002 illustrata da Gris Grimly, che ispirato i registi. Presenta un’installazione di scatole per pizza di grandi dimensioni, che sono state utilizzate durante la produzione del film per conservare centinaia di volti di Pinocchio stampati in 3D, circa 300 dei quali saranno in mostra. La galleria di apertura presenta anche un video time-lapse di un animatore al lavoro che utilizza la fotografia in stop-motion per riprendere un burattino di Pinocchio che viene lanciato in un’onda, contestualizzato con esempi di vita reale dei molteplici burattini di Pinocchio utilizzati durante le riprese e una versione completamente smontata per visualizzare tutti i componenti del pupazzo. La prima sezione della mostra, intitolata “Look Development”, sarà incentrata sulla ricerca e sperimentazione compiuta dal team di produzione per creare gli elementi naturali che compongono il mondo del film e che hanno ispirato l’aspetto di ogni personaggio. Questa galleria includerà i modelli storici e topografici del villaggio di Pinocchio, studi realistici di elementi in legno e pietra e una serie di fotografie d’archivio utilizzate come riferimento per radicare l’animazione nella realtà storica.

Questo adattamento di Pinocchio è reinventato per essere ambientato nell’Italia degli anni ’30

L’abbinamento dell’opera “Loading Dock ‘M’ Gate” in mostra in questa galleria, con una fotografia d’archivio senza titolo del 1934, raffigurante la gigantesca “M” installata per incontrare il politico fascista Benito Mussolini in un piccolo villaggio italiano, evidenzia la fonte storica materiale che ha informato il team di produzione. Questa galleria introdurrà anche esempi di tutte le marionette finite del film, abbinate a maquette per lo sviluppo del look in varie fasi del processo, come le fusioni di verdure in silicone e resina che hanno fornito l’ispirazione per la mostruosa pelle, consistenza, consistenza, e cicatrici.

La seconda sezione della mostra, “Sul set”, si aprirà con un “Production Scheduling Board” e presenterà otto set tratti dalla produzione del Pinocchio di Guillermo del Toro

Questa installazione continuerà l’esplorazione del processo in studio, evidenziando l’attenzione ai dettagli data a ciascuno dei set, una testimonianza del processo artigianale della realizzazione di film in stop-motion. Di particolare rilievo sono le vetrate colorate e gli affreschi sulle pareti del set “Church Corner” che fanno riferimento sia al Pinocchio di Guillermo del Toro che ad altri suoi film. Schermi di lavoro di animazione e registrazioni video time-lapse intervallati in queste gallerie offriranno ai visitatori informazioni dietro le quinte su come gli animatori utilizzano video live-action e animazione stop-motion per dare vita alle scene. I visitatori effettueranno il passaggio dalle gallerie del secondo piano al piano terra del Museo, dove Guillermo del Toro: Crafting Pinocchio continua con il più grande burattino di Pinocchio. “Oversize Pinocchio”, composto da una testa e un busto di circa 5′ 8″ (172,2 cm), che è stato utilizzato per filmare i primi piani dei personaggi Pinocchio e Cricket, sarà sospeso al soffitto. Questo pupazzo appeso su larga scala sarà accompagnato da uno studio di sviluppo del look della maquette “Branch Nose Bridge”, realizzata in cartone e nastro adesivo, che i visitatori potranno sperimentare prima di scendere le scale mobili fino agli spazi finali della galleria della mostra.