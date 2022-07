Al MAXXI Lucio Dalla, Pino Daniele e Franco Battiato: tre serate per tre miti della musica italiana

Il museo MAXXI di Roma dedica tre serate a tre grandi artisti della musica italiana: Lucio Dalla, Franco Battiato e Pino Daniele: ecco le date

Il museo MAXXI di Roma ha organizzato tre serate per ricordare tre grandi artisti italiani: Lucio Dalla, Pino Daniele e Franco Battiato. Tra racconti, testimonianze, aneddoti, contributi video e omaggi musicali live per rivivere alcuni tra i principali esponenti della scena musicale italiana.

Il progetto, a cura di Ernesto Assante per Estate al MAXXI, è realizzato con il contributo di Regione Lazio e Roma Capitale-Assessorato alla Cultura in collaborazione con SIAE, in coproduzione con ITsART, che prossimamente renderà disponibili i concerti in esclusiva gratuita sulla sua piattaforma streaming. Il programma musica è parte della rassegna Estate Romana 2022.

Il programma delle tre serate al MAXXI

Omaggio a Lucio Dalla: 19 luglio ore 20:00

Il primo appuntamento sarà dedicato a Lucio Dalla, martedì 19 luglio alle ore 20. Si parte raccontando storie, brani e immagini della vita dell’artista bolognese, a un decennio dalla sua scomparsa (1° marzo 2012) analizzando il lascito presso le nuove generazioni. A tal proposito, è previsto l’intervento di Pierdavide Carone, cantautore romano lanciato da Amici legato a Lucio Dalla (ne era il produttore). Parlerà anche il regista Pupi Avati, amico di infanzia di Lucio Dalla con il quale condivideva la passione per il jazz. Dopo i loro interventi, seguirà un doppio omaggio musicale: si comincia con la cantautrice Roberta Giallo, accompagnata al contrabbasso da Enrico Dolcetto, che con l’artista bolognese ha intrattenuto un fitto rapporto artistico e personale; a seguire, le interpretazioni jazzistiche del sax di Stefano Di Battista e della voce di Nicky Nicolai offrendo una dimensione creativa completamente nuova.

Omaggio a Pino Daniele: 26 luglio ore 20:00

Martedì 26 luglio, invece, sarà la serata dedicata a Pino Daniele, morto il 4 gennaio 2015. L’artista partenopeo sarà celebrato da Alessandro Daniele, figlio e personal manager del cantautore, oggi alla guida della Fondazione Pino Daniele. Dopo la chiacchierata, sarà il momento di un’esibizione di Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte che reinterpreteranno alcuni dei suoi brani più amati, cercando di restituire quindi un ritratto inedito del cantautore.

Omaggio a Franco Battiato: 27 luglio

Mercoledì 27 luglio, le tre speciali serate al MAXXI di Roma si chiuderanno con il ricordo di Franco Battiato, scomparso il 18 maggio 2021. Il cantautore siciliano sarà ricordato pubblicamente da Giovanni Caccamo, scoperto proprio da Battiato, che condividerà con i presenti alcuni momenti trascorsi con lui e Giovanni Canitano, fotografo, amico di Battiato, che condivide col pubblico del MAXXI momenti importanti del loro rapporto personale e artistico. A seguire, dal vivo, Maria Pia De Vito – accompagnata da Giacomo Ancillotto alla chitarra, Matteo Bortone al contrabbasso e Michele Rabbia alle percussioni ed elettronica – che riproporrà alcuni dei brani più famosi dell’artista ma anche brani “inattesi”, per dare conto di una delle personalità artistiche più straordinarie che abbiano occupato con successo la scena della canzone d’autore italiana.